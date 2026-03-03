赤ちゃんの頭のかたちをやさしくサポート。 popomiの「絶壁予防ベビー枕」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「絶壁予防ベビー枕」を発表いたしました。本商品は、赤ちゃんの頭の形に配慮した設計で、向き癖による偏りをやさしくサポートするベビー枕です。通気性や肌ざわりにもこだわり、新生児期から安心してお使いいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage1】
【「頭のかたち、大丈夫かな？」という不安に】
赤ちゃんは寝ている時間が長く、向き癖がつきやすい時期でもあります。「気づいたら同じ方向ばかり向いている」「頭の形が気になる」といった声も少なくありません。
popomiの絶壁予防ベビー枕は、中央部分をくぼませた立体構造で頭部をやさしく中央に保ち、左右への偏りに配慮した設計です。毎日使ってもへたりにくい復元力のある3Dメッシュ構造を採用し、ふんわりとした使い心地が続きます。
さらに、向き癖のある方向に合わせて高さを調整できる「向き癖防止クッション」を付属。枕の下に差し込むことで自然な姿勢をサポートします。赤ちゃんの頭をやさしく包み込みながら、負担を分散する設計にこだわりました。
【空気の通り道をつくる、3Dメッシュ構造】
枕本体は立体的な3Dメッシュ構造を採用。空気の通り道を確保することでムレにくく、季節を問わず快適にお使いいただけます。長時間眠る赤ちゃんの頭部環境にも配慮した設計です。
カバーはリバーシブル仕様。表面には綿100％のガーゼ素材を使用し、やさしい肌ざわりに仕上げました。裏面には通気性に優れたポリエステル100％のメッシュ生地を採用し、眠っている間もさらりとした心地よさを支えます。
さらに、カバーは取り外して丸洗いが可能。枕本体も洗える仕様のため、毎日使うアイテムとして清潔に保ちやすい設計です。
赤ちゃんはもちろん、そばで見守るご家族にも安心して使っていただけるよう、細部までこだわりました。毎日の眠りの時間を、やさしく支えます。
【商品概要】
商品名：絶壁予防 ベビー枕
価格：枕+カバー3,280円（税込）／カバーのみ980円（税込）
サイズ：枕本体20×34cm／カバー21×37cm／向き癖防止クッション17×12×3cm
素材：枕本体／3Dメッシュ（中綿 ポリエステル100％）、パイピング（縁取り） 綿100％
カバー表面／綿100％
カバー裏面／ポリエステル100％
カバー柄：9色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-pillow-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage1】
【「頭のかたち、大丈夫かな？」という不安に】
赤ちゃんは寝ている時間が長く、向き癖がつきやすい時期でもあります。「気づいたら同じ方向ばかり向いている」「頭の形が気になる」といった声も少なくありません。
popomiの絶壁予防ベビー枕は、中央部分をくぼませた立体構造で頭部をやさしく中央に保ち、左右への偏りに配慮した設計です。毎日使ってもへたりにくい復元力のある3Dメッシュ構造を採用し、ふんわりとした使い心地が続きます。
さらに、向き癖のある方向に合わせて高さを調整できる「向き癖防止クッション」を付属。枕の下に差し込むことで自然な姿勢をサポートします。赤ちゃんの頭をやさしく包み込みながら、負担を分散する設計にこだわりました。
【空気の通り道をつくる、3Dメッシュ構造】
枕本体は立体的な3Dメッシュ構造を採用。空気の通り道を確保することでムレにくく、季節を問わず快適にお使いいただけます。長時間眠る赤ちゃんの頭部環境にも配慮した設計です。
カバーはリバーシブル仕様。表面には綿100％のガーゼ素材を使用し、やさしい肌ざわりに仕上げました。裏面には通気性に優れたポリエステル100％のメッシュ生地を採用し、眠っている間もさらりとした心地よさを支えます。
さらに、カバーは取り外して丸洗いが可能。枕本体も洗える仕様のため、毎日使うアイテムとして清潔に保ちやすい設計です。
赤ちゃんはもちろん、そばで見守るご家族にも安心して使っていただけるよう、細部までこだわりました。毎日の眠りの時間を、やさしく支えます。
【商品概要】
商品名：絶壁予防 ベビー枕
価格：枕+カバー3,280円（税込）／カバーのみ980円（税込）
サイズ：枕本体20×34cm／カバー21×37cm／向き癖防止クッション17×12×3cm
素材：枕本体／3Dメッシュ（中綿 ポリエステル100％）、パイピング（縁取り） 綿100％
カバー表面／綿100％
カバー裏面／ポリエステル100％
カバー柄：9色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-pillow-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343057/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
プレスリリース詳細へ