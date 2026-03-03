【PonoLipo Club Workshop & Library】自由が丘で春休み特別ワークショップを開催！体験学習プライスで参加者募集中
子ども向けワークショップの企画運営事業を行う株式会社PonoLipo（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：小高美保）が運営する、自由が丘の学びの場「PonoLipo Club Workshop & Library」では、春休み特別企画として2つのワークショップを開催します。
2026年度新1年生を対象とした「小学校入学準備 親子で楽しく学ぶひらがな教室」と、小学生以上を対象とした「手指を動かして集中力を養う ペーパークイリング クラフト教室」をそれぞれ全3回開講します。
今回は、PonoLipo Club会員以外の方も参加できる一般開放講座として、1回2,750円（税込）の体験学習プライスで参加者を募集します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342222/images/bodyimage2】
【PonoLipo Club 2026 春休み特別ワークショップ 概要】
■ 小学校入学準備 親子で楽しく学ぶひらがな教室
ごっこ遊びやカードゲーム、文字マグネットなどを取り入れて、楽しみながらひらがなを体験的に学ぶ春休み集中のワークショップです。全3回セットですが、各回のみの参加も可能です。
＜開講日時と内容＞
第1回：3月24日（火）13:30～14:30
テーマ：「ひらがなカードと文字マグネットで遊ぼう」
机いっぱいに散らばったひらがなカードを組み合わせて言葉を作ったり、文字マグネットをつなげて言葉を作ったりします。なぞったり、触ったりと手指を使う活動を通して、文字の形を体験的に記憶し、親しんでいきます。
第2回：3月26日（木）13:30～14:30
テーマ：「言葉遊びで、ひらがなを覚えよう！」
しりとりゲームや山手線ゲームで思いついた言葉を、ひらがなで書いていきます。自分で考えた言葉を書くことで、ドリルの課題文を書くよりも、楽しく実りある学びにつながります。
第3回：3月27日（金）13:30～14:30
テーマ：「お寿司屋さんごっこ」
寿司ネタのひらがな名前札を選び、メモに書き写して注文カウンターで大きな声で注文し、代金を支払ってお寿司フィギュアを受け取ります。楽しいごっこ遊びに夢中で参加するうちに、「ひらがなをたくさん書けた！」というゴールに、どのお子さまも自然とたどり着くことができます。
＜対象年齢＞
2026年度新1年生（ご希望があれば5～7歳まで参加可能です）
＜当日持参するもの＞
筆記用具（入学用に準備したものをお持ちください）
＜担当講師＞
山口美穂／小高美保
＜参加料金＞
1回 2,750円（税込）
＜定員＞
各回5名（定員になり次第締め切ります）
■ 手指を動かして集中力を養う ペーパークイリング クラフト教室
専用スティックに細長い紙をくるくる巻いてパーツを作り、それらを貼り付けて作品に仕上げる「ペーパークイリング」で、名前の頭文字をモチーフにしたクラフト作品を作ります。親子でのご参加も歓迎です。
＜開講日時＞
第1回：3月24日（火）10:30～12:30
第2回：3月26日（木）10:30～12:30
第3回：3月27日（金）10:30～12:30
※各回とも内容は同じです。
＜対象年齢＞
小学校低学年～大人までご参加いただけます。
＜当日持参するもの＞
クイリング器具をお持ちの方はご持参ください。器具は当日貸し出しもいたします。
＜担当講師＞
山口美穂／小高美保
＜参加料金＞
1回 2,750円（税込）
＜定員＞
各回6名（定員になり次第締め切ります）
【会場】
PonoLipo Club Workshop & Library
東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F
【春休み特別ワークショップ詳細】
2026春休み特別ワークショップの詳細はこちら：
https://ponolipoclub.com/springws2026/
PonoLipo Club Workshop & Library の詳細はこちら：
https://ponolipoclub.com
【お申し込み方法】
お問い合わせ・お申し込みはメールにて、下記メールアドレス宛にお願いいたします。
メール本文に、以下の内容をご記載ください。
・保護者の方のお名前
・参加するお子さまのお名前
・年齢・学年
・参加を希望するワークショップのタイトル
・参加を希望する日程（複数可）
E-mail：miodaka@ponolipo.com
PonoLipo Club Workshop & Library
東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F
配信元企業：株式会社PonoLipo
