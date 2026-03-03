「ブルー水素」の技術、市場動向、今後の見通しを取りあげる無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『ブルー水素：技術革新、市場動向、10年間の成長見通し』と題したウェビナーを、2026年3月5日（木）に開催します。
ブルー水素は水素ベース経済への移行において重要な過渡的役割を担い、鉄鋼生産、化学製造、大型輸送など脱炭素化が困難な分野で期待されています。しかし水素セクターは現在、不確実性の波をもたらす重大な逆風に直面しています。主要プロジェクトの一時停止や中止といった最近の挫折により、移行のペースに疑問を呈する声も少なくありません。こうした障害のなか、ブルー水素の勢いは本当に失速しているのか、それとも業界はより成熟した現実的な成長段階へ向かっているのでしょうか？
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDr Cherie Wongが、最新調査をもとに主要ブルー水素技術と市場動向に関する分析・評価を簡潔に提供します。
＜開催概要＞
テーマ：『ブルー水素：技術革新、市場動向、10年間の成長見通し』
（Blue Hydrogen: Technology Innovations, Market Developments, and 10-Year Growth Outlook）
開催日時： 2026年3月5日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BlueHydrogenWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342964/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- エネルギー転換におけるブルー水素の戦略的役割
- 主要ブルー水素技術の概要
- 地域別市場動向と10年間の成長見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを2月に発行しました。
『ブルー水素製造と市場 2026-2036年：技術、予測、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/blue-hydrogen-production-and-markets/1146
水蒸気メタン改質（SMR）、自己熱改質（ATR）、部分酸化法（POX）、メタン熱分解、バイオマス由来プロセス、新規プロセス。市場展望、10年間の市場予測、有力企業、技術評価、ベンチマーク評価
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
ブルー水素は水素ベース経済への移行において重要な過渡的役割を担い、鉄鋼生産、化学製造、大型輸送など脱炭素化が困難な分野で期待されています。しかし水素セクターは現在、不確実性の波をもたらす重大な逆風に直面しています。主要プロジェクトの一時停止や中止といった最近の挫折により、移行のペースに疑問を呈する声も少なくありません。こうした障害のなか、ブルー水素の勢いは本当に失速しているのか、それとも業界はより成熟した現実的な成長段階へ向かっているのでしょうか？
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDr Cherie Wongが、最新調査をもとに主要ブルー水素技術と市場動向に関する分析・評価を簡潔に提供します。
＜開催概要＞
テーマ：『ブルー水素：技術革新、市場動向、10年間の成長見通し』
（Blue Hydrogen: Technology Innovations, Market Developments, and 10-Year Growth Outlook）
開催日時： 2026年3月5日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/BlueHydrogenWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342964/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- エネルギー転換におけるブルー水素の戦略的役割
- 主要ブルー水素技術の概要
- 地域別市場動向と10年間の成長見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを2月に発行しました。
『ブルー水素製造と市場 2026-2036年：技術、予測、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/blue-hydrogen-production-and-markets/1146
水蒸気メタン改質（SMR）、自己熱改質（ATR）、部分酸化法（POX）、メタン熱分解、バイオマス由来プロセス、新規プロセス。市場展望、10年間の市場予測、有力企業、技術評価、ベンチマーク評価
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ