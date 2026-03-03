ペット教育業界初！東京都中央区と協定を締結「人とペットの災害対策の推進に向けた連携に関する協定」3月2日（月）に締結式を実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343033/images/bodyimage1】
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）とペット防災の実働組織である特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）は、「人とペットの災害対策の推進に向けた連携に関する協定」を東京都中央区（区長：山本泰人、以下「中央区」）と締結、2026年3月2日（月）に締結式を実施しました。
【写真左から】
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会 鈴木 清隆理事長
◇中央区 山本 泰人区長
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会 大野 公嗣理事長
中央区では、国や東京都がガイドライン等で示している、災害時のペット同行避難について、全防災拠点でペット保護スペースの決定がされています。それを踏まえペット同行避難の受入れ体制の整備を推進するため、避難マニュアルの実効性を高め、円滑なペット同行避難が実施できるようにマニュアルにおける行動の具体化などペット防災の専門的知見も踏まえた運用計画策定に向けて検討を進めてきました。
これまでSAE及びペット災害危機管理士会は、平時における備え、災害時におけるペット同行避難について、ペット飼養者への啓発活動を行ってまいりました。
そして2024年６月には、災害時における円滑なペット同行避難のための協業体制の一環として、「ペット同行避難運用計画策定業務」を中央区より受託しました。
また、中央区が主催する区民向けの防災避難訓練、ペット防災講演会などへの講師派遣を行うなど中央区との協働体制の構築が進み、ペット防災の取り組みを総合的に推進することにより、災害時におけるペットを飼養する区民及びペットの安全確保並びに防災拠点の円滑な運営に寄与することを目的とするため、３者が連携することに合意し、協定締結の運びとなりました。
これにより、SAE及びペット災害危機管理士会が締結したペット防災協定は５件目となり、中央区にとってはペット教育業界とのペット防災に関する協定は初めてとなります。
【過去のペット防災協定実績】
https://www.propet.jp/merit/for-local-government
【今回の協定概要】
（１）協定名
人とペットの災害対策の推進に向けた連携に関する協定
（２）締結者
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
中央区
（３）連携事項
・ペット防災の普及啓発活動に関すること。
・防災拠点での同行避難に携わる人員等へのペット防災の知識・技能習得に係る教育・訓練に関すること。
・同行避難に係る物資の調達、輸送その他の取扱いに関すること。
・同行避難を行う区民の支援に関すること。
・被災により飼養が困難になったペットの一時的な保護及び引き取りに関すること。
＜ペット災害危機管理士(R)＞
人の命を守り、ペットの命も守るために創設された日本初の専門資格。平時の備えから災害時の避難行動、さらには避難所運営に至るまで体系的に知識を習得。4級から1級まで段階的にスキルを高める制度となっている。
現在では、動物関連事業者だけでなく、飼い主や自治体職員にも広がり、講師育成制度を通じて有資格者が地域に知識を広める仕組みも整っている。
人とペットが安心して共に避難できる強靭で持続可能な防災社会の実現を目指す。
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）とペット防災の実働組織である特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）は、「人とペットの災害対策の推進に向けた連携に関する協定」を東京都中央区（区長：山本泰人、以下「中央区」）と締結、2026年3月2日（月）に締結式を実施しました。
【写真左から】
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会 鈴木 清隆理事長
◇中央区 山本 泰人区長
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会 大野 公嗣理事長
中央区では、国や東京都がガイドライン等で示している、災害時のペット同行避難について、全防災拠点でペット保護スペースの決定がされています。それを踏まえペット同行避難の受入れ体制の整備を推進するため、避難マニュアルの実効性を高め、円滑なペット同行避難が実施できるようにマニュアルにおける行動の具体化などペット防災の専門的知見も踏まえた運用計画策定に向けて検討を進めてきました。
これまでSAE及びペット災害危機管理士会は、平時における備え、災害時におけるペット同行避難について、ペット飼養者への啓発活動を行ってまいりました。
そして2024年６月には、災害時における円滑なペット同行避難のための協業体制の一環として、「ペット同行避難運用計画策定業務」を中央区より受託しました。
また、中央区が主催する区民向けの防災避難訓練、ペット防災講演会などへの講師派遣を行うなど中央区との協働体制の構築が進み、ペット防災の取り組みを総合的に推進することにより、災害時におけるペットを飼養する区民及びペットの安全確保並びに防災拠点の円滑な運営に寄与することを目的とするため、３者が連携することに合意し、協定締結の運びとなりました。
これにより、SAE及びペット災害危機管理士会が締結したペット防災協定は５件目となり、中央区にとってはペット教育業界とのペット防災に関する協定は初めてとなります。
【過去のペット防災協定実績】
https://www.propet.jp/merit/for-local-government
【今回の協定概要】
（１）協定名
人とペットの災害対策の推進に向けた連携に関する協定
（２）締結者
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
中央区
（３）連携事項
・ペット防災の普及啓発活動に関すること。
・防災拠点での同行避難に携わる人員等へのペット防災の知識・技能習得に係る教育・訓練に関すること。
・同行避難に係る物資の調達、輸送その他の取扱いに関すること。
・同行避難を行う区民の支援に関すること。
・被災により飼養が困難になったペットの一時的な保護及び引き取りに関すること。
＜ペット災害危機管理士(R)＞
人の命を守り、ペットの命も守るために創設された日本初の専門資格。平時の備えから災害時の避難行動、さらには避難所運営に至るまで体系的に知識を習得。4級から1級まで段階的にスキルを高める制度となっている。
現在では、動物関連事業者だけでなく、飼い主や自治体職員にも広がり、講師育成制度を通じて有資格者が地域に知識を広める仕組みも整っている。
人とペットが安心して共に避難できる強靭で持続可能な防災社会の実現を目指す。