スパッタリングターゲット市場規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「スパッタリングターゲット市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
スパッタリングターゲット市場は、電子機器、半導体、ディスプレイ、光学、太陽光発電、自動車、その他の産業用途において、基板上に薄膜を形成するための物理蒸着（PVD）プロセスで使用される材料で構成されています。スパッタリングターゲットは、チップ、フラットパネルディスプレイ、太陽電池セルなど、精密な薄膜が不可欠な先端部品の製造において重要な役割を果たしています。
スパッタリングターゲット市場規模およびシェア
スパッタリングターゲット市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6％で成長し、2035年末までに市場規模89億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は65億米ドルでした。
地域別では、アジア太平洋地域が全体の約半分の市場シェアを占めており、中国、日本、韓国などにおける電子機器、半導体製造、ディスプレイ生産の拠点が成長を牽引しています。北米および欧州も高度な電子産業を背景に続いています。
主要企業としては、CXMET、Quorum、Heraeus、東ソー（Tosoh）などの確立されたサプライヤーが存在し、高純度ターゲットおよび材料・製造技術の革新に注力しています。市場は中程度に集中しています。
主な成長要因
半導体および電子機器需要の拡大
5G、AIコンピューティング、IoTデバイス、先進メモリチップなどの技術進展により、半導体製造が拡大しています。スパッタリングターゲットは、マイクロエレクトロニクス製造における金属層や配線層の形成に不可欠であり、超高純度材料への需要を押し上げています。
ディスプレイおよびオプトエレクトロニクス
LCDやOLEDなどのフラットパネルディスプレイおよび消費者向け電子機器の普及により、特に透明導電膜を形成するインジウムスズ酸化物（ITO）などの材料需要が拡大しています。フレキシブルディスプレイや次世代ディスプレイ技術の成長も市場を支えています。
再生可能エネルギー技術
太陽光発電（PV）パネルや省エネルギーガラスには薄膜コーティングが広く使用されています。世界的な再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、アルミニウム、銅、銀などのターゲット材料需要が増加しています。
先端材料および技術革新
高エントロピー合金、先端セラミックス、カスタマイズ複合ターゲットの研究開発により、成膜効率の向上、ターゲット寿命の延長、特性最適化が進んでいます。これにより、専門用途向け市場機会が拡大しています。
自動車および産業用コーティング
電気自動車（EV）やスマート製造の進展により、センサー、バッテリー、保護表面向けスパッタリングコーティングの需要が増加しています。
