日本の伝統素材、パリのランウェイへ 5人の日本人モデル出演
2026年3月7日（現地時間）、パリ市内のNormandy Le Chantier Hotelで開催される**Paris Fashion Week Gala Show**において、日本の伝統素材を用いた特別ランウェイが発表される。
同イベントは、ニューヨークを拠点に国際的に活動するデザイナー、サミナ・ムガル（Samina Mughal）がホストを務めるファッションステージとして開催される。
オンラインコミュニティ「Love Unlimited」所属メンバー5人が同ショーにモデルとして出演する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343051/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343051/images/bodyimage2】
出演者のうち1人は、日本文化表現団体「あわい」が提供する十二単を着用。さらに同団体メンバーが舞台上で着付け補助などのサポートを行い、日本の伝統衣装の美を国際舞台で表現する。なお、その他の4人はそれぞれ別の制作者による衣装で登場予定。
本企画は、日本の伝統素材を現代クチュールとして再解釈し、世界へ発信する文化プロジェクトとして実施されるもので、日本文化の精神性と素材美をファッション表現として提示する試みとなる。
■イベント概要
イベント名：Paris Fashion Week Gala Show
開催日：2026年3月7日（現地時間）
会場：Normandy Le Chantier Hotel（パリ）
配信元企業：LOVE UNLIMITED
