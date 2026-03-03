日本のフレキシブルプラスチック包装市場：グローバル調査報告書、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本のフレキシブルプラスチック包装市場：製品タイプ別（フレキシブルバッグ、パウチ）、素材別（ポリエチレン〔PE〕、ポリプロピレン〔PP〕）、用途別（食品・飲料、パーソナルケアおよび化粧品）、クロージャータイプ別（ジッパー、スナップロック）、最終用途産業別（食品・飲料産業、ヘルスケア産業）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査報告書を2026年3月に発行したと発表した。本報告書は、日本のフレキシブルプラスチック包装市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本のフレキシブルプラスチック包装市場の概要
日本のフレキシブルプラスチック包装市場とは、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、産業製品などの包装用途向けに、軽量で柔軟性のあるプラスチック材料の製造および利用に関わる産業分野を指す。フレキシブル包装には、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、多層ラミネートなどの素材で作られたパウチ、バッグ、ラップ、フィルム、サシェが含まれる。日本においては、利便性、少量包装、製品保存期間の延長といったニーズの高まりが強い需要を牽引している。さらに、先進的な食品加工産業および拡大する電子商取引市場が、市場拡大を後押ししている。また、環境規制の強化および持続可能性への意識の高まりを背景に、リサイクル可能および環境配慮型材料の革新が市場動向を形成している。
Surveyreportsの専門家は、日本のフレキシブルプラスチック包装市場に関する調査分析を実施し、2025年における同市場規模が39億4,850万米ドルであったことを明らかにした。さらに、2035年末までに売上高が56億9,330万米ドルに達すると予測されている。日本のフレキシブルプラスチック包装市場は、2025年から2035年の予測期間において、約
5.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038353
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343018/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のフレキシブルプラスチック包装市場の定性的分析によれば、コンパクトかつ再封可能な包装への選好、包装材料基準の高度化、利便性包装に対する需要増加、ならびに電子商取引および小売市場の拡大を背景として、日本のフレキシブルプラスチック包装市場規模は拡大すると見込まれている。主要な市場参加企業には、Toyo Seikan Group Holdings Ltd.、Toray Industries, Inc.、Chokoku Plast Corporation、JAPAX Co., Ltd.、Mitsubishi Chemical Corporation、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Asahi Kasei Corporation、Mitsui Chemicals, Inc.、Daicel Corporation、Showa Denko K.K.が含まれる。
目次
● 日本のフレキシブルプラスチック包装市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2035年までの日本のフレキシブルプラスチック包装市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、素材別、用途別、クロージャータイプ別、最終用途産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のフレキシブルプラスチック包装市場のセグメンテーション
日本のフレキシブルプラスチック包装市場の概要
日本のフレキシブルプラスチック包装市場とは、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、産業製品などの包装用途向けに、軽量で柔軟性のあるプラスチック材料の製造および利用に関わる産業分野を指す。フレキシブル包装には、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、多層ラミネートなどの素材で作られたパウチ、バッグ、ラップ、フィルム、サシェが含まれる。日本においては、利便性、少量包装、製品保存期間の延長といったニーズの高まりが強い需要を牽引している。さらに、先進的な食品加工産業および拡大する電子商取引市場が、市場拡大を後押ししている。また、環境規制の強化および持続可能性への意識の高まりを背景に、リサイクル可能および環境配慮型材料の革新が市場動向を形成している。
Surveyreportsの専門家は、日本のフレキシブルプラスチック包装市場に関する調査分析を実施し、2025年における同市場規模が39億4,850万米ドルであったことを明らかにした。さらに、2035年末までに売上高が56億9,330万米ドルに達すると予測されている。日本のフレキシブルプラスチック包装市場は、2025年から2035年の予測期間において、約
5.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038353
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343018/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のフレキシブルプラスチック包装市場の定性的分析によれば、コンパクトかつ再封可能な包装への選好、包装材料基準の高度化、利便性包装に対する需要増加、ならびに電子商取引および小売市場の拡大を背景として、日本のフレキシブルプラスチック包装市場規模は拡大すると見込まれている。主要な市場参加企業には、Toyo Seikan Group Holdings Ltd.、Toray Industries, Inc.、Chokoku Plast Corporation、JAPAX Co., Ltd.、Mitsubishi Chemical Corporation、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Asahi Kasei Corporation、Mitsui Chemicals, Inc.、Daicel Corporation、Showa Denko K.K.が含まれる。
目次
● 日本のフレキシブルプラスチック包装市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2035年までの日本のフレキシブルプラスチック包装市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、素材別、用途別、クロージャータイプ別、最終用途産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のフレキシブルプラスチック包装市場のセグメンテーション