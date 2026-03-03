データセンターGPU市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「データセンターGPU市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
データセンターGPU（グラフィックス処理装置）市場は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ディープラーニング、分析アプリケーションにおける高性能コンピューティング需要の急増を背景に、急速な拡大を遂げています。GPUは、特に複雑なAIの学習および推論タスクにおいて、従来のCPUよりもはるかに効率的に大規模な並列処理を実行できるため、現代のデータセンターにおいて不可欠な存在となっています。業界予測によると、本市場は今後10年の後半にかけて大幅な成長が見込まれています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/849
データセンターGPU市場規模および成長予測
データセンターGPU市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）20.8％を記録し、2035年末までに6,488億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は1,252億米ドルと評価されています。
別の業界分析では、現在オンプレミス型GPU導入が大きな収益シェアを占めている一方で、ハイパースケールクラウドプロバイダーがGPU加速サービスを拡充する中、クラウドセグメントが急速に成長すると予測されています。スケーラブルかつオンデマンドのGPU容量に対する需要が高まる中、企業は多額の初期インフラ投資を行うことなくAIワークロードを支えるため、クラウドアーキテクチャへの依存を強めています。
市場シェアおよび競争環境
本市場は、少数の主要テクノロジープロバイダーによる強いリーダーシップが特徴です。NVIDIA Corporationは、高性能アクセラレータアーキテクチャと広範なエコシステム支援を背景に、データセンターGPU分野で支配的な地位を維持しています。同社のGPUは、ハイパースケールクラウドプロバイダーおよび企業向けAIプラットフォームで広く採用されています。その他の主要企業には、Advanced Micro Devices（AMD）、Intel、Microsoft AzureやAmazon Web Services（AWS）などのクラウド大手、さらに特化型AIアクセラレータを開発するニッチ企業が含まれます。
クラウドサービスプロバイダーは、AIおよびMLソリューションを迅速に展開する必要のある組織にスケーラブルなGPUリソースを提供しており、GPU導入の大きな割合を占めています。この傾向により、AI中心のインフラへの大規模投資を進めるハイパースケールプラットフォームが、データセンターGPU活用の最前線に立っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343052/images/bodyimage1】
成長要因
AIおよび機械学習の導入拡大：
生成AIや自然言語モデル、予測分析、自動化など、さまざまな業界でAIの実装が急増していることが、GPU需要の主な原動力となっています。GPUは複雑なモデルの学習および展開に必要な並列処理能力を提供し、AIインフラ戦略の中核を担っています。
