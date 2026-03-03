“二刀流医師” が見た、日本医療の課題　　～『その重症化、本当に防げなかったのか？』～

医療法人社団Human Loveいつもジェネラルクリニック古淵院院長 ～～““二刀流医師””が目指す現場でのミッションとは ～～











医療法人社団Human Love（本社：千葉県千葉市中央区本千葉町15番1号、理事長：金児民）が運営する、いつもジェネラルクリニック古淵院（神奈川県相模原市）の山村恭一院長は、クリニック院長として日常診療に従事する一方、相模原市内の中核病院で救命救急医としても現場にも立つ、全国的にも稀な“二刀流”医師 です。

全国でも有数の救急車出動件数を誇る相模原市では、多い夜には一晩で50～60台の救急搬送に対応することもあります。

二つの現場を掛け持ちする中で、繰り返し直面してきたのは、

『“手遅れになる前に”止められたかもしれない重症化』

という日本の医療が抱える根本的な課題でした。

救急科専門医・集中治療科専門医として活動した勤務医時代

これまで主に、関東各地の救命救急センターで経験を積み、救急科専門医・集中治療科専門医を取得。“最重症患者さんを救う医師になりたい”という一心で、命の瀬戸際の現場に立ち続けてきました。成人重症患者のみならず、小児医療センターで小児救急に携わる現場経験も積みました。















救急医だからこそ見えたプライマリケアの限界、強まった予防医療への想い

多くの重症患者さんの診療を繰り返す中で、そこに至るまでの経緯や背景に疑問を抱くようになりました。もちろん、中には防ぎようのない事故や体調の急変もあります。

しかし多くの患者さんで、

『日頃の不摂生な生活習慣が直せないまま』『かかりつけ医は居るが、治療の意味を理解できていない』 といった、非常にもどかしい現実がありました。

そうした経験を積み重ねていくうちに、 「防げる重症化は、防ぎたい。これからの患者さんには、あんなつらい思いをさせたくない。」その思いが、だんだん強くなっていきました。『救う医療』から『防ぐ医療』への大きな転換。重症の治療現場から、医療の入り口である一次診療へ。環境が180度変化するとても勇気のいる決断でしたが、法人理事長の金児民医師からの声かけもあり、いつもジェネラルクリニックに在籍することとなりました。

クリニック院長と救命救急医、二つの現場をかけ持つ意味

当院では、2025 年 8 月 1 日より院長に就任致しました。クリニックの院長としての日常診療に加え、週一回は地域の中核病院で救急医として現場に立ち、いわゆる“二刀流”の活動を継続しています。

この“二刀流”の活動を続ける理由はいくつか有ります。救急医として自分の武器になる知識や技術を維持することも目的の一つですが、何より救急の現場は、その地域の医療課題と社会問題が最も濃縮される場所だからです。

地域の患者さんの健康を預かる医師として、いま自分に何が求められているのか、何を見越しながら日常診療や患者さんへの指導を行っていくべきか。

ーその答えを最もリアルに教えてくれる場所こそが、救急外来の現場なのです。

この“往復”ができる事こそ、自身の最大の強みだと言えます。

院外に向けてのメッセージ発信や啓発

院長として対外的な業務も増え、地域医療機関との連携は着実に広がりを見せています。また、救急現場で実際に起きている事象を踏まえた医療メッセージを、院内に留めず社会へ発信する事にも力を入れています。先日、医療専門誌『ドラッグマガジン』の取材を受け、高血圧症に関するコメントを掲載いただきました。

「日頃から血圧を測り、生活習慣を整えましょう」というメッセージ自体は決して目新しいものではありませんが、救急医として日々現場に立つ中で感じるのは、

その“当たり前”が実践されていないがゆえに、

『本来防げたはずの重症化が少なからず起きている』という現実です。

日常の一次診療と救急医療、両方の現場を知る立場として、単なる啓発にとどまらないリアルな肌感を伴った医療メッセージを発信し、地域や社会の皆さんの健康的な生活に少しでも貢献していきたいと考えています。

日韓医療をつなぐ、もう一つの顔

当法人は理事長が韓国出身である背景から、韓国内の有名病院や大学病院の教授陣との継続的な交流が有ります。これまでに韓国の医療メディアから取材を受ける機会もあり、日本の一次医療や救急医療の現状について意見を求められることもありました。

高齢化社会、生活習慣病対策、救急医療体制――

日韓が共通して抱える医療課題は少なくありません。日本の救急現場と一次診療を知る立場として、リアルな知見を国境を越えて共有していくことも、当院ならではの役割だと考えています。









韓国の有名病院との交流も活発に

韓国・ソウルにある小児専門病院「ウリアイドゥル（私たちの子供）病院」との意見交換会。地域の子どもたちを支える中核的な医療機関として、一般小児診療から救急対応まで幅広く担っている。 （写真左から2番目：法人理事長キムアミン、同3番目：山村恭一院長）











最後に

若さと機動力、そして救急医としての実戦経験。それらを武器に、

「救えたはずの重症化を、地域で一つでも減らす」

その一点にこだわり続けます。

プライマリケアと救急、治療と予防、そして国境を越えて。

当院に関わるすべての方の人生が、より健康で豊かなものになるよう、これからも歩み続けます。









＜いつもジェネラルクリニック 古淵院について＞

医療法人社団Human Loveが運営する「いつもジェネラルクリニック」は、全人的医療を大切にしながら、地域の皆さまにとって身近で温かい存在でありたいと考えています。

内科・小児科・外科・皮膚科に加え、自費診療まで幅広く対応。年齢や症状に関わらず、さまざまなお悩みを一つの窓口で受け止められる体制を整えています。

また、休診日なし・昼休みなし・夜間診療にも対応し、忙しい毎日の中でも無理なく受診していただける環境づくりを心がけています。

体調がすぐれないとき、不安なときに「ここに行こう」と自然に思い出していただける場所でありたいと願っています。

若い世代のスタッフも多く、院内はアットホームな雰囲気。

医療の質はもちろんのこと、思いやりやあたたかさを大切にしながら、一人ひとりに寄り添う診療を行っています。

2018年5月開院の古淵院をはじめ、千葉院・秋津院・保谷院と関東に4院を展開。

これからも地域の皆さまにとって“いつも”頼れるクリニックであり続けます。





・所在地 ：神奈川県相模原市南区古淵2丁目16-15マスカットビル1階

・開院 ：2018年5月

・公式HP：https://itsu-cli.com/( https://itsu-cli.com/ )

＜ドクターへの取材、体験取材、ビデオ会議・メールの取材も可能です＞

いつもジェネラルクリニック古淵院では、医師への取材を積極的にお受けしています。

年間約8万人が来院する地域密着型クリニックとして、一次医療の最前線に立つ現場の声をお届けします。救急医療と地域医療の双方を担う“二刀流医師”ならではの視点から、医療課題、重症化予防、働き方、チーム医療など幅広いテーマに対応可能です。

現場取材、診療同行取材のほか、オンラインでのインタビューにも柔軟に対応いたします。医療のリアルを、正確かつ分かりやすく発信するお手伝いができれば幸いです。