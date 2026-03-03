平安時代に活躍した陰陽師、安倍晴明公を祀る晴明神社(京都市上京区、宮司：山口 琢也)は、3月3日～4月30日まで「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」をお分けします。昨年より授与しておりましたが、今年は十分な数を用意することが叶いましたのでお知らせいたします。桜色に染まる京都への参拝の証となるとともに、皆さまの新生活への一歩を後押しできるよう願っております。





御朱印・御守





★晴明神社と桜

晴明神社の周辺では、例年時期をずらして3種類の桜が咲き誇ります。

3月上旬～中旬ごろには晴明公と縁深い、一条戻橋の隣に座す河津桜。3月下旬～4月上旬ごろには、一の鳥居が面する堀川通をソメイヨシノが染め上げ、最後に4月上旬～中旬に晴明神社境内のしだれ桜がしっとりと花を咲かせます。華やぐ古都へのご旅行の際、訪れるタイミングにより異なる桜とともに静かに佇む晴明神社へもぜひご参拝ください。





晴明神社と桜





★刺繍朱印【桜】

初穂料： 1,200円

サイズ： 【刺繍朱印】150mm×148mm

晴明公が仕えた宮中を想起させる檜扇にふわりと桜が舞う、雅な御朱印です。

※郵送授与の対応は一切いたしません。





刺繍朱印【桜】





★さくら守

初穂料： 1,600円 (郵送授与 1,800円)

サイズ： 45mm×30mm

ご利益： 物事が良い方向へ向かう

一針一針丁寧に刺繍した桜の花が、よき道を指し示すよう祈りを込めました。





さくら守





★安倍晴明公について

平安時代中期に活躍した陰陽師です。961年ごろに陰陽師として官職についたのち、971年に陰陽寮の天文分野を統括する天文博士に任じられました。村上天皇、花山天皇、一条天皇に仕えて信頼を寄せられ、85歳で亡くなるまで第一線で活躍されました。









★晴明神社について

寛弘4(1007)年、一条天皇の命で晴明公の偉業を称え御魂を鎮めるため、晴明公の屋敷跡に創建されたと伝わります。現在は様々な魔や厄を祓ってきた晴明公の実績にあやかり、主に厄除けの御利益のある神社として崇敬を集めています。





所在地 ：〒602-8222 京都市上京区堀川通一条上ル晴明町806

参拝時間：9:00～17:00(授与所は9:00～16:30)、無休

アクセス：JR京都駅より 市バス9番「一条戻橋・晴明神社前」下車すぐ

又は 地下鉄「今出川駅」より徒歩約12分