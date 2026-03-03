日本国内で開催される花火大会において、予約制シェア駐車場導入数で業界随一の実績を持つ軒先株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：西浦明子、以下 軒先)は、2026年4月25日（土）に秋田県大仙市で開催される「大曲の花火 -春の章-」において、イベント主催者向けの次世代のチケット販売支援サービス「Ticket Pass（チケットパス）」を導入し、駐車場の予約受付を実施することをお知らせいたします。









■ 背景と目的

「大曲の花火」は、全国から多くの観客が訪れる日本屈指の花火大会です。秋田県大仙市は「毎月花火が打ち上がるまち」として、1年を通じて四季折々の花火イベントを開催しています。8月の「全国花火競技大会」に続く大会として開催される「大曲の花火 -春の章-」は、春の夜空を鮮やかに彩ります。





2026年「春の章」開催では、「Ticket Pass」の導入により、チケットの予約から利用まで、来場者の皆様の利便性の向上を図るとともに、多彩なオプション機能を活用することで、転売防止・不正利用防止のほか、入庫時の接触機会の削減やチケット確認の円滑化を実現します。これにより来場者および主催者双方にとって、より快適な環境づくりを支援いたします。





■ 「大曲の花火 ―春の章―」駐車場予約 概要





■ 「Ticket Pass（チケットパス）」とは





昨年、長岡の花火、土浦の花火をはじめ、全国の花火大会でご利用いただいた「Ticket Pass」が、大曲の花火でも導入されます。「Ticket Pass」は、

予約制駐車場サービス「軒先パーキング」のシステムをベースに、花火大会を

はじめとする大規模イベント運営に特化して機能を大幅に拡充した次世代のチケット販売支援サービスです。単なる駐車場予約に留まらず、主催者・来場者双方のニーズに応える高度な機能を備えています。

https://ticket-pass.com/





＜Ticket Passの主な機能＞ ※一部のみ抜粋

・抽選販売機能：

アクセスの集中を回避し、公平な購入機会を提供します。





・不正転売の防止：

厳格な本人確認および購入制限（1人◯枚、〇回まで等）をシステム上で制御。二次流通や高額転売などの不正売買を徹底して排除します。





・優先販売：

例えば、市民先行や主催者が発行する観覧チケットのシリアルコード等と突合し、権利保持者のみに駐車場を限定販売することが可能です。





・オフラインチケット表示：

電波状況が不安定になりやすいイベント会場付近でも、事前に読み込んだチケット情報をオフラインで表示でき、スムーズな入庫を実現します。





※機能は主催者様のご要望に応じて多数ご用意しております。機能追加による費用の追加などはございません。ご要望などございましたらお気軽にお問合せください。

https://ticket-pass.com/users/contact









■ 軒先が目指すもの

軒先パーキングは予約制シェア駐車場サービスです。昨今では類似サービスがある中で、軒先パーキングが選ばれるには理由があると私たち軒先は考えております。それは「提携やシステム導入で終わらないこと」「イベント主催者の想いや考えを理解し共に課題解決に臨むこと」です。





特に、主催者負担の軽減については、重要な課題と捉えており、2025年までに36エリア73大会での運営ノウハウを基に、駐車場の設営や運営業務の主催者負担軽減を積極的にご提案しております。

https://parking.nokisaki.com/pages/organizer





現場理解No1の経験豊富なスタッフが主催者の皆様の課題に親身に対応させて

いただくことをお約束いたします。イベントの規模などに関わらずお気軽に

ご相談ください。

https://ticket-pass.com/users/contact





■ 今後の展望

軒先は、花火大会におけるシェア駐車場業界のリーディングカンパニーとして、これまで全国各地の花火大会やプロスポーツ、大型コンサート等のイベントにおける来場者利便性の向上に取り組んでまいりました。今後も「Ticket Pass」の提供を通じて、イベント運営のDX化を推進し、来場者の皆様に寄り添ったサービスの提供を続けてまいります。





■大仙市内で敷地を貸していただけるオーナー様募集！

大仙市内でご利用されていないスペースや空き地を所有されているオーナー様がいらっしゃいましたら、敷地のご提供にご協力をお願いいたします。貸出しは1日からOK！空き地も可！1台分からでも貸し出し可能です。こちらは軒先パーキングにて対応いたします。





軒先パーキングの貸し出しは利用があった場合のみ利用料の一部を頂く成果報酬型です。初期費用、月額費用、掲載費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。

パソコンやインターネットが苦手な方も貸し出し登録のお手伝いをしております。

お気軽にお問合せください。

※交通規制区域内のおいては警察の指導によりお貸出しいただくことができません。





■駐車場貸出についてのお問い合わせ先

電話：03-6869-3003

メール：info@parking.nokisaki.com

HPから：https://parking.nokisaki.com/pages/about2





【大曲の花火 ―春の章― について】

「日本の花火」の技術の粋を集めた、伝統ある大曲の花火。春の章では、若手花火師による挑戦的なプログラムや、音楽と連動したダイナミックな演出が春の夜空を華やかに彩ります。

公式サイト：https://www.omagari-hanabi.com/





【軒先株式会社について】

社名：軒先株式会社

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8階

代表者：西浦 明子

URL：https://www.nokisaki.com/