2026年3月3日、株式会社Yao-yoroz(本社：東京都渋谷区、EC販売責任者：藤谷)は、自社美容ブランド「Reuental(ロイエンタル)」の第一弾製品として、フェイスリフトベルトをAmazon.co.jp(ロイエンタル ザ・セレクト)にて発売いたします。





本製品は、Amazon等で最も流通しているフェイスアップベルト製品の製造実績を持つ工場と直接提携し、デザインをそのままに、ゴム圧の調整・素材仕様を見直した改良モデルです。





1





■ 開発背景

近年、自宅で手軽に取り入れられるフェイスケア用品への関心が高まる中、装着型アイテムにおいては「継続使用のしやすさ」や「耐久性」を重視する声が多く見られます。

当社では、既存製品のユーザー評価や使用シーンを踏まえ、日常的に使い続けやすい仕様への改善を目的として、本製品の企画・開発を行いました。





2





■ 製品特長(主な改良ポイント)

1. 素材仕様の見直しによる耐久性向上

繰り返し使用を想定し、伸縮素材の密度や縫製仕様を調整。長期間の使用においても形状が安定しやすい設計としています。





3





2. 顔のラインに沿う立体設計

顎から頭部にかけてフィットしやすいよう、裁断形状を調整。装着時のズレを抑え、安定感のある装着をサポートします。





4





3. 肌への接触を考慮した裏地設計

直接肌に触れる部分には、通気性や肌触りに配慮した素材を採用。長時間装着時の快適性を考慮しています。





5





※本製品は医療機器・美容機器ではなく、物理的な装着によるフェイスラインケア用品です。









■ Amazon販売概要

製品名 ： Reuental フェイスリフトベルト

発売日 ： 2026年3月3日

販売場所 ： ロイエンタル ザ・セレクト

ブランド名 ： ロイエンタル(Reuental)

正規代理店URL： https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A3JXLOFOSNJ6L6

価格 ： オープン価格









■ 今後の展開

株式会社Yao-yorozでは、海外製造拠点との直接連携を強みに、既存カテゴリ製品を日本市場向けに最適化する商品開発を進めています。今後も、実用性と継続性を重視した製品展開を行ってまいります。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社Yao-yoroz(ヤオヨロズ)

所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-4

FPGリンクス神南 5階

設立 ： 2015年

EC販売責任者 ： 藤谷

事業内容 ： 貿易業、越境EC支援、ECコンサル、商品開発、クラウドファンディング

運営公式サイト： http://yao-yoroz.com/