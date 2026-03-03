浅草が本店の“和クレープ専門店たばねのし®“より、春の息吹を感じる期間限定の和クレープとドリンクが3月3日(火)より発売。和クレープ専門店たばねのし〈公式ホームページ https://tabanenoshi.com/ 〉たばねのしの春の新商品「春の掛川抹茶 ～桜仕立て～」と「掛川抹茶桜ラテ」は、桜が香り、五感で春の訪れを愉しむことができる一品です。

【商品情報】和クレープ「春の掛川抹茶 ～桜仕立て～」 静岡県掛川産の抹茶を贅沢に練り込んだ、香り高く深い旨味を感じるクレープ生地を使用。 クレープの中には、桜花と葉の塩漬けを使用したほんのりと塩味を感じられる桜のソースを使用。味わいに深みを持たせる黒胡麻のアクセントに加え、上品な味わいの「桜餡」を使用。食べ始めから食べ終わりまで、“サクラ”を満喫できる構成に仕上げています。仕上げにあしらった金沢金箔が、春の華やかさを一層際立たせます。

同時発売：「掛川抹茶桜ラテ」 掛川抹茶の深い旨みに、桜の優しい香りと甘みが溶け合う、上品で深みのある期間限定ドリンクです。

発売日： 3月3日(火)～ ※店舗により順次開始の店舗あり価格： 店舗により異なるため、店頭にてご確認ください。販売店舗： 全国の「たばねのし」各店舗（仕入状況により取扱いが異なる場合がございます）

“たばねのし®” のこだわり

■ 静岡県産「掛川抹茶」の苦みと旨味 たばねのしの抹茶は、全国茶品評会で数多くの受賞歴を誇る茶園から採れる「掛川抹茶」を使用。 独自の結び合わせ（配合）により、香り高い抹茶の旨みとコクを最大限に引き出しています。

■ 加賀水引職人が結びあげる、たばねのしの象徴“水引” たばねのしのクレープを象徴するのが、包み紙に添えられた水引です。 職人がひとつひとつ丁寧に仕上げたこの水引は、お召し上がりいただいた後も、本のしおりやお部屋のワンポイントの飾りとして、日々の暮らしに彩りを添えてくれます。

■ 伝統的な和の中に現代の要素を取り入れた茶室「たばねのし」 2022年に浅草で1号店がOPEN。「たばねのし」は、現在、東京、神奈川、千葉、京都、大阪、兵庫、島根、福岡、鹿児島へと展開を広げる和クレープ専門店です。 伝統的な和の素材や技法を、現代的な感性で再構築する--。店名の由来である「束ね熨斗（たばねのし）」には、多くの熨斗を束ねることから「人と人との絆やつながり」「幸せを分かち合う」という意味が込められています。 「ご縁」と「出会いへの感謝」を大切にする、私たちの想いを形にしました。