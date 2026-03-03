英国№1クラフトビールブランドBREWDOGから、日本限定の新たな旗艦品「GOOD BUDDY」が誕生。3月3日（火）より全国のファミリーマートで先行発売する。GOOD BUDDY"とは、良き相棒という意味。ポジティブなバイブスをまとった犬のアイコン、セッションIPAの構えず楽しめる味わい、そして親しみやすいネーミング。GOOD BUDDYは、クラフトビールの世界への新たな入口であると同時に、日常に寄り添う"次の定番"を目指した１本である。さらに、このGOOD BUDDYの売上の一部は犬と人が共に暮らす社会を応援する活動へ活用予定だ。

GOOD BUDDY商品情報

GOOD BUDDY

柑橘を思わせる爽やかなホップアロマと、軽やかな飲み口が特徴のセッションIPA。苦味は穏やかで、香りは華やか。後味はすっきり。ポジティブなバイブスを体現する犬のアイコンが目印。パッケージ、ネーミング、味わい。そのすべてが、クラフトビールの入口としての親しみやすさを体現している。イギリスNo.1*クラフトビールブランドとしての信頼と、遊び心ある世界観を両立した一本である。■スタイル：Session IPA■Alc. 4.5% 350ml■参考小売価格（税込）：429円■販売店舗：全国のファミリーマート（酒類取扱い店）にて先行発売※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

開発背景

日本におけるクラフトビール市場はまだまだ一部の愛好家のもの、特別なもの、という印象も根強い。GOOD BUDDYは、そのハードルを壊すために生まれた。GOOD BUDDYは、特別な日のためのビールではない。仕事終わりの一杯、休日の午後、友人との何気ない時間。日常の中に自然と入り込み、気づけばそばにある存在。重すぎず、軽すぎない。個性はあるが、構えなくていい。クラフトビールの楽しさを、もっと自由に、もっと気軽に。“YOUR NEXT FAVOURITE BEER”という言葉には、「次に好きになる」という意味だけでなく、「これからの日常に寄り添う一本になる」という想いを込めている。GOOD BUDDYは、飲み手にとっての新たな“相棒”を目指したビールである。

犬と共にあるブランドとして

GOOD BUDDYは、その売上の一部を犬と人が自然に共に暮らせる社会を応援する活動へ活用予定である。BREWDOGにとって犬は単なるモチーフではない。犬は家族であり、相棒である。その価値観は、創業当初から変わらない。

2人と1匹から始まったBREWDOG

BREWDOGのはじまりは、2007年スコットランド。2人の青年（James Watt と Martin Dickie）と1匹の犬、Bracken（ブラッケン）である。資金も知名度もない若手2人が、ボロボロの倉庫でビールを造り始めた。深夜まで続く仕込み作業の傍らには、常にブラッケンがいた。彼は単なるペットではなかった。BREWDOGの“共同創業者”であり、孤独な創業期を支える精神的支柱だった。BREWDOGという名は、その相棒への敬意から生まれている。彼の存在は現在も企業文化の核にある。世界中のBREWDOGバーはドッグ・フレンドリーであり、従業員が新しい犬を迎えた際には1週間の有給休暇「Pawpaternity Leave（ポパタニティ休暇）」が与えられる。犬はマスコットではない。仲間である。GOOD BUDDYは、その原点を日本市場に届ける一本だ。

他の追随を許さないイギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、世界中に多数のバーも展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP： https://www.brewdog.jp/公式X： https://x.com/brewdogjapan/公式Instagram： https://www.instagram.com/brewdogjapan/