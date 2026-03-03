### **「キッチンカー屋台総選挙2026 in 栃木」**2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、歴史豊かな「小山御殿広場（栃木県小山市）」にて「キッチンカー屋台総選挙2026 in 栃木」を開催いたします。本イベントは、全国各地から集結するキッチンカー・屋台グルメが出店し、来場者の投票によって“No.1”を決定する **来場者参加型フードイベント** です。2日間合計で約10,000人の来場を見込んでいます。

### イベントの特徴**① 来場者参加型「総選挙」形式**来場者の投票によりグランプリおよび各部門賞を決定。"推し"店舗を見つけて応援してみよう！あなたの一票が勝敗を決めるかも！？**② グルメ×エンターテインメントの融合**会場では飲食ブースに加え、全国有数のパフォーマーが集結する大道芸イベント **全芸オープン2026 栃木大会** を同時開催。世代を問わず楽しめるライブパフォーマンスを展開し、1日中滞在できるイベント空間をお楽しみください！**③ 地域参加型コンテンツ**マルシェ・体験・縁日ブースに加えて、ゆるキャラお披露目企画など、地域住民・ファミリー層も楽しめます！**④ 全店舗参加型デジタルクーポン施策**当日会場では、クーポンが必ず当たる無料くじ引きができます！ → 公式LINE登録で無料くじ引きができます。LINE公式アカウントはこちら！ → https://lin.ee/0K51lCV

同時開催！全芸オープン2026 静岡大会

### グランプリの座は誰の手に…？全国各地からあらゆるジャンルのパフォーマーが集結します！世代問わず皆が楽しめること間違いナシです！出場者も募集していますので、我こそはという方は下記よりご応募ください！

開催概要

https://decisive-khaan-670.notion.site/2026-30d9315358e880d6b2b2c44e9505ec89

■ 名称キッチンカー屋台総選挙2026 in 栃木（同時開催：全芸オープン2026 栃木大会）■ 日程6月6日(土) 11:00 ~ 19:006月7日(日) 11:00 ~ 19:00■ 会場小山御殿広場（栃木県小山市）〒323-0023 栃木県小山市中央町1-1-1■ 入場料入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSLINE：https://lin.ee/0K51lCVInstagram：https://www.instagram.com/kitchencar_yatai_grandprix/こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 原田・田中所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： dotdeli.biz@gmail.com

画像素材