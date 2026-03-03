貴金属・ブランド品などの買取サービスを全国で展開する株式会社さすがや（本社：東京都台東区、代表取締役：佐藤貴夫）は、2026年3月9日「サンキューの日」に合わせ、企業理念である（Value）「Let’s Thanks!（感謝する、される）」をテーマとした全店合同キャンペーンを、2026年3月1日より実施いたします。

3月は新生活・節目の季節。ご自宅で眠っているお品物を、次の持ち主へつなぐお手伝いを通して、日頃のご愛顧への感謝を価格・サービス面に乗せ、皆様の新生活を支援いたします。

キャンペーン概要（Let’s Thanks! 2026）

実施期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）対象：買取専門店さすがや ※一部対象外店舗有 詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください特別訴求日：3月9日（月）「サンキューの日」

3月はどんなお品物でも買取強化！

1）金・プラチナは「店頭買取相場に連動」＋手数料無料

相場高騰が注目される金・プラチナは、店頭買取相場を基準にしたお取り扱いを行い、手数料は完全無料。「売り時が分からない」「まず金額だけ知りたい」という方にも、お気軽にご利用頂けます。※品位・状態等により対象外となる場合がございます。

2）ブランド品・宝飾・時計など、幅広いカテゴリを“応援買取”

3月は新生活応援企画として、下記ジャンルを中心に取り扱いを強化します。 （例：ルイヴィトンなどのブランド品／ジュエリー／腕時計 ほか）

3）金券・テレホンカードの買取強化

商品券・ギフト券・旅行券・テレホンカードなどを強化買取いたします。※画像掲載内容に基づき、額面95％など条件が付く場合があります（上限・対象外品目を含む）。事前に各店舗へご確認ください。

さすがやの理念「Let’s Thanks! 」

株式会社さすがやが目指すのは、“ただの買取”ではありません。お品物には、暮らしの節目や大切な記憶が宿っています。私たちはその背景に敬意を払い、納得感のあるご案内を積み重ねることで、感謝が循環する接点をつくっていきます。3月9日「サンキューの日」は、その象徴的な機会。スタッフ一同、地域の皆さまへ“ありがとう”を返す1か月にしてまいります。

会社情報

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

