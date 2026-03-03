株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、星友啓 著 『スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 子どもの算数力の育て方』https://www.asa21.com/book/b672698.htmlを2026年3月17日（火）に刊行いたします。

科学的根拠に基づいた算数を「苦手」から「好き」に変える方法

AIやデータが社会を動かす時代に、子どもの未来を支える土台となるのが「算数力」です。しかし現実には、多くの子どもが早い段階で算数嫌いになってしまいます。その背景には、学び方や周囲の関わり方が大きく影響しています。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長であり哲学博士の星友啓氏は、算数の能力は才能ではなく「環境」と「声かけ」で伸びるものだと強調します。本書では、脳科学と心理学の知見をもとに、数字や図形のセンスを育くむ方法のほか、記憶の定着方法、先取り学習、さらにはプログラミング思考を育む実践的メソッドを紹介します。算数嫌いを克服し、「できない」から「考えるのが面白い」へと変え、将来を支える「数字センス」を育てる一冊です。

科学が示した！算数嫌いのメカニズム

子どもが算数嫌いになってしまう理由には、これまでの研究から次の３つのことがあるとされています。①基礎スキルのつまずき②遺伝③周りからのメッセージはじめの小さなつまずきが不安の出発点になり、そこに遺伝的な算数嫌いの傾向や、親・教師からの言葉や授業の雰囲気が積み重なることで、「算数は怖い・自分には向かない・苦手」という解釈が強まっていくのです。

「できない→やだ→やらない→さらにできない」の悪循環ループを断ち切る３ステップ

「基礎スキルのつまずき」は、次の３つのステップに分けて克服していきましょう。STEP① 日常の中で算数に触れる機会を増やすSTEP② 小さく確実にできる課題を頻繁にこなすSTEP③ 短期集中の個別指導の基礎トレーニング

リビングで算数トレーニング 数字遊びアイデア集

小学校低学年以下のお子さんや極度の数学嫌いのお子さんなら、まずは算数に触れる機会を増やすことから始めましょう。本書では、自宅ですぐにできる算数遊びのアイデアを１０個ご紹介しています。

サイコロ「10ぴったり」【未就学児から】

【準備する物】サイコロ２～３個 【ねらい】数の分解、暗算、概算の力を育てます【遊び方】順番に振って合計をちょうど10（慣れたら20や50）にします。未就学児は足し算のみ、小学生以上は足し算、引き算、かけ算やわり算もＯＫ。決めた数を超えたら負け。

おうちスーパー（予算ゲーム）【小学１・２年生から】

【準備する物】値札（10円、40円、１２０円…と金額を書いた紙）【ねらい】お金の概算や、計算の繰り上がり・繰り下がりの力を育てます【遊び方】家にあるものに値札を貼り、「予算５００円。できるだけぴったりに！」とお題を出します。会計として合計金額＆おつりを計算します。

よくあるおもちゃや道具を使って簡単にできる、図形センスが育つ遊び

図形センスは、数や式など算数全体の理解に役立ちます。本書では、家によくあるおもちゃや道具を使って簡単にできる、図形センスが育つ遊びを６個ご紹介しています。

ブロック迷路＆俯瞰図【対象：６～12歳／所要時間：15～20分】

【準備する物】ブロック、方眼紙 【ねらい】「外在的スキル×動的スキル」を伸ばす。統合ＳＴＥＭ型の実課題は空間スキル。と学習内容の相互伸長を後押しする。【遊び方】ブロックで迷路を作成→上から見た俯瞰図を方眼紙に描く→実際にビー玉や人形を動かし検証【発展】小学中・高学年は、迷路脱出の最短経路や動き方のルールを導入して、 より複雑にする

その他、計53の遊びを紹介しています！

タイトル：スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 子どもの算数力の育て方著者 ：星 友啓ページ数 :240ページ価格：1,６９４円(10%税込）発行日 ： 2026年3月17日ISBN ：978ｰ4ｰ86667ｰ816ｰ0書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b672698.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486667816X/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18522794/

目次

第1章 「算数好き」をつくる！ 家でできる声かけと環境づくり第2章 数字センスを伸ばす！ 日常で自然に身につく数字メソッド第3章 図形センスを引き出す！ 空間認知の力を遊びで育てる第4章 できたら定着させる！ ドリル学習の新常識第5章 算数×プログラミング 論理と思考の架け橋

著者プロフィール

スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長／哲学博士／EdTechコンサルタント1977年東京生まれ。東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程卒業。TexasA&M大学哲学修士、スタンフォード大学哲学博士課程修了。同大学哲学部講師として論理学で教鞭をとりながら、スタンフォード・オンラインハイスクールスタートアッププロジェクトに参加。2016年より校長に就任。現職の傍ら、哲学、論理学、リーダーシップの講義活動や、米国、アジアにむけて教育及び教育関連テクノロジー（EdTech）のコンサルティングにも取り組む。著書に『スタンフォード式 生き抜く力』（ダイヤモンド社）、『スタンフォード・オンラインハイスクール校長が教える子どもの「考える力を伸ばす」教科書』（大和書房）、『スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える脳が一生忘れないインプット術』（あさ出版）など。

