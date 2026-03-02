「花とゆめ」愛されキャラオーディション作品大募集中！！特別審査員「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生、審査員に「多聞くん今どっち！？」師走ゆき先生が！！

株式会社白泉社

創刊から50年以上、たくさんの愛されキャラクターを生み出してきた「花とゆめ」。

この度、はじめてキャラクターに特化したまんが賞を開催します！

グランプリは「多聞くん今どっち！？」とのコラボグッズ化！

あなたの考えた最強にいとしいキャラを大募集！

特別審査員に「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生も！

あなたの考えた最強にかわいいキャラを、ぜひ参加させてね！

【グランプリ特典】

・「花とゆめ」にて連載確約

・あなたの考えた愛されキャラと、大人気アイドル・F／ACE（ルビ：フェイス）の福原多聞くん（『多聞くん今どっち！？』）のコラボグッズを白泉社漫画商店にてグッズ化！

（https://goods.hakusensha-shop.jp/mangashow-ten）

・賞金15万円

【審査員】

特別審査員：工藤ノリコ先生『ノラネコぐんだん』

(C)師走ゆき／白泉社審査員：師走ゆき先生 『多聞くん今どっち！？』 ＋花とゆめ編集部

【応募形式】

審査はオーディション形式で進みます！

第1次オーディションの応募は2026年3月20日23:59締切

★キャラの魅力が伝わるまんが３P（モノクロ・カラー・形式問いません）

★キャラのプロフィール帳

…の２つで投稿してね！

応募方法など詳しくは、「花とゆめ」公式HPでチェック！

https://hanayume.com/apply_chara/

【花とゆめ】

●発売日：毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：520円（税込）

