「花とゆめ」愛されキャラオーディション作品大募集中！！特別審査員「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生、審査員に「多聞くん今どっち！？」師走ゆき先生が！！

創刊から50年以上、たくさんの愛されキャラクターを生み出してきた「花とゆめ」。


この度、はじめてキャラクターに特化したまんが賞を開催します！



グランプリは「多聞くん今どっち！？」とのコラボグッズ化！


あなたの考えた最強にいとしいキャラを大募集！


特別審査員に「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生も！


あなたの考えた最強にかわいいキャラを、ぜひ参加させてね！


【グランプリ特典】

・「花とゆめ」にて連載確約


・あなたの考えた愛されキャラと、大人気アイドル・F／ACE（ルビ：フェイス）の福原多聞くん（『多聞くん今どっち！？』）のコラボグッズを白泉社漫画商店にてグッズ化！


（https://goods.hakusensha-shop.jp/mangashow-ten）


・賞金15万円



【審査員】


特別審査員：工藤ノリコ先生『ノラネコぐんだん』






(C)師走ゆき／白泉社
審査員：師走ゆき先生 『多聞くん今どっち！？』　＋花とゆめ編集部





【応募形式】

審査はオーディション形式で進みます！


第1次オーディションの応募は2026年3月20日23:59締切


★キャラの魅力が伝わるまんが３P（モノクロ・カラー・形式問いません）


★キャラのプロフィール帳　


…の２つで投稿してね！



応募方法など詳しくは、「花とゆめ」公式HPでチェック！


https://hanayume.com/apply_chara/



【花とゆめ】


●発売日：毎月５日・20日発売


●判型：B5判


●定価：520円（税込）



