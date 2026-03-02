「花とゆめ」愛されキャラオーディション作品大募集中！！特別審査員「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生、審査員に「多聞くん今どっち！？」師走ゆき先生が！！
株式会社白泉社
特別審査員：工藤ノリコ先生『ノラネコぐんだん』
(C)師走ゆき／白泉社
審査員：師走ゆき先生 『多聞くん今どっち！？』 ＋花とゆめ編集部
創刊から50年以上、たくさんの愛されキャラクターを生み出してきた「花とゆめ」。
この度、はじめてキャラクターに特化したまんが賞を開催します！
グランプリは「多聞くん今どっち！？」とのコラボグッズ化！
あなたの考えた最強にいとしいキャラを大募集！
特別審査員に「ノラネコぐんだん」工藤ノリコ先生も！
あなたの考えた最強にかわいいキャラを、ぜひ参加させてね！
【グランプリ特典】
・「花とゆめ」にて連載確約
・あなたの考えた愛されキャラと、大人気アイドル・F／ACE（ルビ：フェイス）の福原多聞くん（『多聞くん今どっち！？』）のコラボグッズを白泉社漫画商店にてグッズ化！
（https://goods.hakusensha-shop.jp/mangashow-ten）
・賞金15万円
【審査員】
特別審査員：工藤ノリコ先生『ノラネコぐんだん』
(C)師走ゆき／白泉社
審査員：師走ゆき先生 『多聞くん今どっち！？』 ＋花とゆめ編集部
【応募形式】
審査はオーディション形式で進みます！
第1次オーディションの応募は2026年3月20日23:59締切
★キャラの魅力が伝わるまんが３P（モノクロ・カラー・形式問いません）
★キャラのプロフィール帳
…の２つで投稿してね！
応募方法など詳しくは、「花とゆめ」公式HPでチェック！
https://hanayume.com/apply_chara/
【花とゆめ】
●発売日：毎月５日・20日発売
●判型：B5判
●定価：520円（税込）
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など