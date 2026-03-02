芥川賞作家にして医師の朝比奈秋、医師としての過酷な経験を元に描いた衝撃作『受け手のいない祈り』が芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞！

株式会社新潮社

2021年のデビュー以来、医師としての経験と驚異の想像力で話題作を次々に発表してきた朝比奈秋。2024年に第171回芥川賞を受賞した『サンショウウオの四十九日』以来の単行本となる『受け手のいない祈り』では、勤務医として救命医療に従事していた経験を元に、想像を絶する過酷な医療現場の真実を描かれています。命を救うという崇高な目的の陰で魂を削らされている、多くの医師たちの叫びが聞こえて来るこの小説は、全国各地で救急救命医療体制が崩壊し、医療従事者の献身によって支えられてきた医療体制が絶望的な危機を迎えているこの国の現在に鋭く切り込んでいます。医療を利用しているすべての人々にとって必読の作品です。

著者・朝比奈秋氏

「あの状況から生きて戻れたのは不思議でならない」

「あの期間、おそらく世界で一番働いた。医師時代の過酷な勤務から生まれたこの小説を、読んでいただければ嬉しいです」

九段理江氏（作家、『東京都同情塔』で第170回芥川賞受賞）

同時期に発表した『東京都同情塔』ではなく、

この作品が芥川賞を取ると思っていた。

「誰の命も見捨てない」を院是に掲げる大阪近郊の総合病院の青年医師・公河（きみかわ）は、別の病院の産科医だった医大時代の同期が過労死したことを知った。だが感傷に浸る間もなく、患者は次々に運び込まれる。感染症の拡大で医療体制が逼迫し、近隣の病院は夜間救急から撤退、公河たちの病院が最後の望みになった。徹夜での治療や手術が続き、七十時間を超える連続勤務で公河たちの身体と精神は限界に。命を救った患者たちは日常に戻るが、自分たちはこの地獄から出られない。我々の命だけは見捨てられるのか――。

医師の経験と驚異の想像力で話題作を次々と発表する作家が、命と魂の相克を描く。この国の医療を利用する人々すべてにとって必読の、目を背けたくなる、しかし逃げられない真実がこの小説には込められている。

■著者紹介：朝比奈秋（あさひな・あき）

1981年京都府生まれ。医師として勤務しながら小説を執筆し、2021年、「塩の道」で第7回林芙美子文学賞を受賞しデビュー。2023年、『植物少女』で第36回三島由紀夫賞を受賞。同年、『あなたの燃える左手で』で第51回泉鏡花文学賞と第45回野間文芸新人賞を受賞。『サンショウウオの四十九日』で第171回芥川龍之介賞を受賞。他の作品に「私の盲端」など。

■書籍データ

【タイトル】受け手のいない祈り

【著者名】朝比奈秋

【発売日】2025年3月26日

【造本】四六判ハードカバー 240頁

【定価】2090円（税込）

【ISBN】978-4-10-355732-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/355732/