DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月2日アップデート実施！イベント「深層のパラレルメサイア」後半開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月2日（月）にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。
▼新イベント「逃れる終焉の怪物」開催！
存在しない歴史を綴る『歪んだ禁書』。
その脅威に抗うべく、
封印の契約者たちはディープ・レコードと手を組む。
しかしブロッサムヒルのコルベットの魂には、
既にパラレルメサイアの侵食が始まっていて……。
イベント開催期間 2026年2月16日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前まで
本イベントは1ヶ月にわたって開催される大型イベントとなります！
後半にあたる「深層のパラレルメサイア 逃れる終焉の怪物」は
2026年3月2日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前までの期間で開催されます。
▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
▼イベントに参加して★5カノコソウ(メイド)を手に入れよう！
▼ガチャに新キャラクターが追加！
イベントに登場する「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」
がガチャに登場します！
▼キャラクタークエスト追加！
「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」のキャラクエストがボイス付きで追加！
お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！
▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！
特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！
新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！
※画像は開発中のものになります。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
