DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月2日アップデート実施！イベント「深層のパラレルメサイア」後半開催！

写真拡大 (全10枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月2日（月）にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「逃れる終焉の怪物」開催！


存在しない歴史を綴る『歪んだ禁書』。


その脅威に抗うべく、


封印の契約者たちはディープ・レコードと手を組む。


しかしブロッサムヒルのコルベットの魂には、


既にパラレルメサイアの侵食が始まっていて……。



イベント開催期間　2026年2月16日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前まで



本イベントは1ヶ月にわたって開催される大型イベントとなります！


後半にあたる「深層のパラレルメサイア　逃れる終焉の怪物」は


2026年3月2日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前までの期間で開催されます。


▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！












▼イベントに参加して★5カノコソウ(メイド)を手に入れよう！




▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」


がガチャに登場します！






▼キャラクタークエスト追加！


「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／スマートフォン(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。