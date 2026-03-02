DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月2日アップデート実施！イベント「深層のパラレルメサイア」後半開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月2日（月）にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。

▼新イベント「逃れる終焉の怪物」開催！

存在しない歴史を綴る『歪んだ禁書』。

その脅威に抗うべく、

封印の契約者たちはディープ・レコードと手を組む。

しかしブロッサムヒルのコルベットの魂には、

既にパラレルメサイアの侵食が始まっていて……。

イベント開催期間 2026年2月16日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前まで

本イベントは1ヶ月にわたって開催される大型イベントとなります！

後半にあたる「深層のパラレルメサイア 逃れる終焉の怪物」は

2026年3月2日メンテナンス後 ～ 2026年3月16日メンテナンス前までの期間で開催されます。

▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！

▼イベントに参加して★5カノコソウ(メイド)を手に入れよう！

▼ガチャに新キャラクターが追加！

イベントに登場する「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」

がガチャに登場します！

▼キャラクタークエスト追加！

「コルベット(パラレルメサイア)」「リーガルリリー(深層目録)」のキャラクエストがボイス付きで追加！

お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！

▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！

特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！

新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！

※画像は開発中のものになります。

※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/flower

▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト

https://flower-knight-girl.com/

▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント

https://x.com/flower_staff

▼製品概要

タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／スマートフォン(ブラウザ版)／App Store／Google Play

権利表記：(C)2015 EXNOA LLC

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。