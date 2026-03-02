グライダーアソシエイツが2026年も運営事務局を担当 「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」継続開催決定

株式会社グライダーアソシエイツ

この度、株式会社グライダーアソシエイツ（以下、「当社」という）は、カゴメ株式会社など20社からなる「野菜摂取推進プロジェクト」が主催する「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026」の運営事務局を務めますので、お知らせいたします。

＜「野菜摂取推進プロジェクト」について＞

「野菜摂取推進プロジェクト」とは、「厚生労働省 健康日本21（第三次）」が推奨する1日の野菜摂取目標量350g達成に向け、カゴメ株式会社が2020年1月に発足したプロジェクトです。野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題にアプローチするため、日々、賛同企業各社をはじめとする様々な企業・団体の知見を結集し、オープンイノベーションによって大きな力を生もうと活動しています。

当社はその発足時より、年間約40の賛同企業各社間コラボレーションを推進する事務局として、全体会議および個別企画進行管理や条件調整、賛同企業各社の取り組みを紹介する活動報告サイトのアップデート等を行っています。

▼「野菜摂取推進プロジェクト」活動報告サイト

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/project/

＜『20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026』について＞

本コンテストは、野菜不足が課題となっている20代の野菜摂取を促進するため、全国の学生（大学・大学院・高等専門学校・専門学校）から革新的なアイデアを募集するものです。昨年は全国から169チームの応募が寄せられるなど大きな反響をいただき、こうした結果を受け、2026年も継続開催が決定いたしました。

募集期間は、2026年3月2日（月）から2026年8月31日（月）まで。最終審査会は2026年11月18日（水）に開催され、選ばれた5チームには賞金総額50万円の贈呈を行います。

コンテストの開催にあたり、当社は昨年に引き続き運営事務局として企画検討・特設サイト制作・プレスリリース発信を実施しており、実施期間中はアイデア募集や最終審査会運営等の進行管理を行ってまいります。本コンテストを通じて「野菜摂取推進プロジェクト」の活動がさらに社会的意義のある取り組みとなるよう、事務局業務を通して支援してまいります。

なお、コンテストの特設サイトやプレスリリースは以下URLよりご覧ください。

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」特設サイト

https://yasaiwotorou-idea.com/

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000161272.html



【株式会社グライダーアソシエイツについて】

社名：株式会社グライダーアソシエイツ

本社：東京都品川区西五反田 8-1-3 PMO 五反田 9F

設立：2012 年 2 月 6 日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：社会課題解決に向けたコンサルティング、クリエイティブ制作、自社サービスの企画運営、インキュベーション投資

＜お問い合わせ先＞

株式会社グライダーアソシエイツ 広報担当（安部）

press_business@glider-associates.com