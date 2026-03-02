クルマネー　累計申込数5000件突破「認知拡大・ブランド醸成」「提携企業増加」

X STAR株式会社

X STAR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：斉一）が提供する個人向けマイカーリースバック「クルマネー」（2025年1月開始）の累計申込数が、5000件突破したことをお知らせいたします。

「クルマネー」は、”まとまったおカネを自分のクルマに乗りながら、簡単にそして安心・安全に調達できる“をコンセプトに開発されたサービスです。個人が所有している車をX STARに一度売却する事でまとまったおカネを調達でき、そのご自身のクルマをリース契約とする事で車に乗り続けることができるため、これまでと同じようにクルマを使った日常生活を送ることができます。

＜累計申込5000件突破の主な要因＞

●Web広告とブランディング施策が相互に作用

「クルマネー」は、単なるWeb広告による短期的な集客にとどまらず、サービスの本質的な価値が市場に浸透し、段階的に認知・受容されてきた結果、申込数の大幅な拡大を実現いたしました。

これまでのSNS運用やオウンドメディアを通じたきめ細やかな情報発信に加え、2025年後半からはチャネルを多角化。TBSラジオでのCM放送や、世界を舞台に活躍するプロサッカー選手・長谷川唯選手の「クルマネー ブランドアンバサダー」就任など、ブランドの信頼性を高める施策を戦略的に展開してまいりました。

今回の成果は、獲得を目的としたダイレクトレスポンス広告と、ブランドの安心感を醸成するブランディング施策が相互に作用した結果であると分析しています。

●パートナーシップの強化がもたらした「経済圏」の活用

「クルマネー」は2025年後半以降、ビジネスパートナーの開拓を最重要戦略の一つとして位置づけ、様々な業界の企業様との協業・業務提携を加速させてまいりました。

この戦略的提携の結果、パートナー企業様が保有する強固な既存顧客基盤に対し、関連サービスとしての「クルマネー」のクロスセルが飛躍的に進展いたしました。

各パートナー企業様が構築する「独自の経済圏」において、顧客満足度の向上とLTV（顧客生涯価値）の最大化に寄与したことが、今回の申込数増加の大きな原動力となっています。

<提携企業>※順不同

株式会社ヤマダホールディングス、ガレージバンク株式会社、エレウノ株式会社、株式会社リトナス、株式会社OsidOri 他

＜ご契約者様アンケート結果を一部公開＞

「クルマネー」は、2025年1月のサービス開始以来、北海道から沖縄まで全国各地のお客様にご利用いただいております。

本サービスは、単なる車の提供にとどまらず、お客様一人ひとりのライフステージに合わせた柔軟な資金活用の手段として選ばれています。具体的にお申込みいただいた資金用途は多岐にわたり、以下のような幅広いニーズに応えてまいりました。

●ライフイベント： 教育費、結婚資金、医療費、引っ越し費用

●ビジネス・資産形成： 事業資金、投資資金、資格取得費用

●日々の暮らし： 生活費、住まいのリフォーム費用

2025年12月には、「クルマネー」のご契約者様を対象としたアンケート調査を実施いたしました。調査を通じて、多くのお客様から審査・対応スピード・価格、そして生活の質の向上を実感する温かいコメントを多数お寄せいただいております。ここでは、その一部を抜粋してご紹介します。

「審査・スピード・安心感が決め手でした」（30代・千葉県・男性）

「丁寧な対応で安心して利用できました。実際に見なくても写真で金額が提示されたのでとても便利な方法だと思います」（60代・秋田県・女性）

「Google検索を使って探していましたから、中には少し怪しいように感じる企業などもありますし、個人情報等も晒すわけですからきちんとした信用できる会社にというのは大きなポイントであったのは間違いないです。サービスの分かりやすさや、きちんとした会社だと思えたからというのも大きかったと思います」（40代・愛媛県・男性）

「正直、ネットが苦手なので行き詰まったらやめとこうと思いましたが、スムーズにできたことがよかった。また、疑問点にも丁寧に答えていただいた。査定価格にも満足」（60代・福岡県・男性）

「金額も十分でしたし、手続きでわからないところは丁寧に対応してくださったことが決め手になりました」（50代・広島県・女性）

＜今後の方向性＞

1. オンラインCX（顧客体験）の徹底追求

「クルマネー」サービスサイトのUI/UX改善を継続的に実施。さらに、LINEツールを活用したパーソナライズなオンラインコミュニケーションを強化し、検討から契約まで、より「安心・安全」かつシームレスな体験を提供いたします。

2. 既存パートナーとの連携深化

現在提携しているパートナー企業様との取り組みをさらに一歩進め、データ連携や共同キャンペーンの展開などを通じ、既存顧客への価値提供を最大化させます。

3. 提携業界の全方位拡大

金融、不動産、小売、インフラなど、人々の生活に密着した幅広い業界とのパートナーシップを拡大。各業界が抱える課題に対し、モビリティサービスという切り口から、提携企業様の顧客体験価値（CX）向上を強力にバックアップいたします。

4. 共創パートナーの募集

「クルマネー」と共に、市場に新たな価値を創造していただけるパートナー企業様を広く募集しております。私たちは、モビリティを通じて提携企業様の独自の経済圏を活性化し、共栄共存のビジネスモデルを構築してまいります。

【X STARについて】

X STARは、マイカーリースバックをはじめとした金融サービスプラットフォームを提供するグローバル企業の日本での事業会社です。「AI×フィンテックの最先端技術で、モビリティの未来をもっと快適に 」というミッションのもと、グループとしてのこれまで蓄積した専門知識や最新のテクノロジーを最大限活用し、安心・安全な環境のもとお客様が求める金融サービスをご提供しています。

【会社概要】

会社名 ： X STAR株式会社

本社 ： 東京都港区愛宕2丁目5番地1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階

代表取締役： 斉 一

設立 ： 2023年3月

事業内容 ： 自動車リース事業、自動車買取事業

URL ：https://www.xstar.co.jp/ (コーポレートサイト)、https://kurumoney.xstar.co.jp/ (サービスサイト)

【本件に関するお問い合わせ先】

X STAR株式会社 広報担当

※協業・提携企業様を積極的に募集しておりますので、お気軽にお問合せください。

電話 ： 03-6206-1267

Mail ： info@xstar.co.jp