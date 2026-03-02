Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ダウンロードカードが本日販売開始！

写真拡大 (全5枚)

株式会社カプコン

対象となる全国のコンビニエンスストア、ゲームショップ、家電量販店にて、2026年3月2日（月）より順次、Nintendo Switch(TM) 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ゲーム本編のダウンロードカードの販売を開始します。なお、セブン-イレブン、ローソンでダウンロードカードを購入すると、ゲーム内で使用できるキャラメイク用アクセサリーがもれなく貰えます。

Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ダウンロードカード




【販売開始日】2026年3月2日（月）より順次


【販売価格】8,990円（税込）【セブン-イレブン販売価格】8,990円


【限定特典】「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」



【ショップ別購入特典】



セブン-イレブン ダウンロードカード購入特典「王族のモノクル」


ローソン ダウンロードカード購入特典「水晶の宝飾」


※対象のショップでダウンロードカードをご購入後、2026年5月11日（月）23時59分までに本編コードをニンテンドーeショップに入力された方に「限定特典 エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」と併せて、それぞれのショップの特典が付与されます。


※これら特典は後日、別途入手できる場合がございます。


※内容・仕様は予告なく変更になる可能性がございます。


※一部取扱いのない店舗がございます。


※画像はイメージです。



【セブン-イレブンにて豪華景品が抽選で4名に当たる購入キャンペーン実施決定！】


セブン-イレブンではさらにキャンペーン期間中、本商品をご購入の上で特設サイトよりご応募いただくと、抽選で4名様に「特別amiibo(TM)セット」をプレゼント！




※左から「レウス」「レウスV」「ルディ」


●キャンペーン対象期間


・購入期間　2026年3月2日(月) 0:00～2026年3月29日(日) 23:59


・応募期間　2026年3月30日(月) 23:59まで


※2026年3月30日(月)以降にご購入の商品は対象となりません。



●キャンペーン対象商品




※応募は対象商品1枚につき1回のみとなります。


※お1人様何回でもご応募いただけますが、当選はお1人様1回のみとなります。


※上記以外のカード、またセブン-イレブン以外でのご購入商品は対象となりません。

●対象店舗と応募方法


・セブン-イレブン（ダウンロードカード版）


2026年3月29日（日）までにセブン-イレブンでダウンロードカードを購入し、同カード裏面のバーコード番号の末尾19桁を応募サイトに入力することで、応募可能です。


詳細は以下をご確認ください。


https://vdpro.jp/sej.nintendo.mhstories3/



【ダウンロードカードご購入時の注意】


※ゲーム本編のダウンロードに必要な空き容量は30GB以上です。


※ダウンロードカードをご購入後、150日以内にダウンロードしてください。


※ダウンロード番号は1回のみ利用可能です。


※コンテンツを入手いただくには、Nintendo Switch 2 をインターネットに接続する環境が必要です。


※店舗によって入荷状況が異なります。取り扱い状況は各店舗にお問い合わせください。



ダウンロードカードのご利用方法についてはこちらをご確認ください（任天堂サイト）


https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/35934/




Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。


(C)CAPCOM