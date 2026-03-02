Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ダウンロードカードが本日販売開始！

株式会社カプコン

対象となる全国のコンビニエンスストア、ゲームショップ、家電量販店にて、2026年3月2日（月）より順次、Nintendo Switch(TM) 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編のダウンロードカードの販売を開始します。なお、セブン-イレブン、ローソンでダウンロードカードを購入すると、ゲーム内で使用できるキャラメイク用アクセサリーがもれなく貰えます。





Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ダウンロードカード

【販売開始日】2026年3月2日（月）より順次

【販売価格】8,990円（税込）【セブン-イレブン販売価格】8,990円

【限定特典】「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」

【ショップ別購入特典】

セブン-イレブン ダウンロードカード購入特典「王族のモノクル」ローソン ダウンロードカード購入特典「水晶の宝飾」

※対象のショップでダウンロードカードをご購入後、2026年5月11日（月）23時59分までに本編コードをニンテンドーeショップに入力された方に「限定特典 エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」と併せて、それぞれのショップの特典が付与されます。

※これら特典は後日、別途入手できる場合がございます。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性がございます。

※一部取扱いのない店舗がございます。

※画像はイメージです。

【セブン-イレブンにて豪華景品が抽選で4名に当たる購入キャンペーン実施決定！】

セブン-イレブンではさらにキャンペーン期間中、本商品をご購入の上で特設サイトよりご応募いただくと、抽選で4名様に「特別amiibo(TM)セット」をプレゼント！

※左から「レウス」「レウスV」「ルディ」

●キャンペーン対象期間

・購入期間 2026年3月2日(月) 0:00～2026年3月29日(日) 23:59

・応募期間 2026年3月30日(月) 23:59まで

※2026年3月30日(月)以降にご購入の商品は対象となりません。

●キャンペーン対象商品

※応募は対象商品1枚につき1回のみとなります。

※お1人様何回でもご応募いただけますが、当選はお1人様1回のみとなります。

※上記以外のカード、またセブン-イレブン以外でのご購入商品は対象となりません。



●対象店舗と応募方法

・セブン-イレブン（ダウンロードカード版）

2026年3月29日（日）までにセブン-イレブンでダウンロードカードを購入し、同カード裏面のバーコード番号の末尾19桁を応募サイトに入力することで、応募可能です。

詳細は以下をご確認ください。

https://vdpro.jp/sej.nintendo.mhstories3/

【ダウンロードカードご購入時の注意】

※ゲーム本編のダウンロードに必要な空き容量は30GB以上です。

※ダウンロードカードをご購入後、150日以内にダウンロードしてください。

※ダウンロード番号は1回のみ利用可能です。

※コンテンツを入手いただくには、Nintendo Switch 2 をインターネットに接続する環境が必要です。

※店舗によって入荷状況が異なります。取り扱い状況は各店舗にお問い合わせください。

ダウンロードカードのご利用方法についてはこちらをご確認ください（任天堂サイト）

https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/35934/

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

(C)CAPCOM