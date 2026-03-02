株式会社メイクワン、健康宣言を策定。

株式会社メイクワン

株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、全従業員が心身ともに健康で、持続的にその能力を最大限に発揮できる職場環境を目指し、新たに「健康宣言」を策定いたしました。

弊社では、「従業員の健康への配慮は、将来に向けた収益性を高める『投資』である」という価値観のもと、自社の健康経営を強化。

その知見を特定技能人材の採用・定着支援プロセスへと昇華させることで、外国人材が日本社会に深く根付き、長期にわたって健やかに活躍できる持続可能な支援体制を構築してまいります。

健康宣言：3つの柱

1. 「身体の健康」：疾病の早期発見と生活習慣のサポート

【社内への投資】 血液チェック測定会の実施や定期健診後のフォローアップを徹底し、従業員の活力向上と生産性の最大化を図ります。

【支援への還元】 母国とは異なる日本の食生活や気候による体調変化を捉えるため、弊社国籍ごとの担当者と密に連携。言語の壁に配慮した健康指導を行い、特定技能人材が高い健康水準を維持できる環境を整えます。

2. 「心の健康」：心理的安全性を高めるコミュニケーション

【社内への投資】 ワークライフバランスの適正化と風通しの良い組織文化を醸成し、全社員が創造性を発揮できる心理的安全性を確保します。

【支援への還元】 異国での就労に伴う孤独感や不安を解消するため、定期的な面談やコミュニティ形成を支援。

「悩みがあっても相談できる」体制を構築することで、失踪や離職を未然に防ぐ、一歩踏み込んだ定着支援を実現します。

現状も密にコミュニケーションは取っていますが、今後は健康管理に配慮したコンディション確認もルーティン化し、心身の小さな変化を見逃さない「伴走型」のサポートを徹底してまいります。

3. 「組織の健康」：多文化共生による職場環境の活性化

【社内への投資】 多様な価値観を認め合い、刺激し合える組織作りを通じて、変化に強い強固な経営基盤を確立します。

【支援への還元】 受け入れ企業の日本人従業員に対しても、異文化理解や健康増進に関する啓発を実施。特定技能人材を受け入れることが組織全体の活性化に繋がるよう、「誰もが働きやすい職場づくり」を全方位で支援します。

代表取締役のコメント

「特定技能人材は、今や日本の産業界を支える欠かせないパートナーです。しかし、彼らが『健康でいられるか』という視点は、これまでの採用市場では二の次になっていた側面があります。

私たちは、まず自社の社員に健康投資を行い、活力ある組織となることが、質の高い支援サービスの原動力になると確信しています。健康を礎とした確かな管理体制を構築し、国籍に関係なく誰もが心身ともに健やかに働ける環境を、受け入れ企業の皆様と共に創り上げてまいります。」