勝ち点クラブ史上最多 成長したシーズン終了を終え、全日本選手権へ
ボルクバレット北九州は、Fリーグ2025-2026シーズンの全日程を終了し、最終順位9位でシーズンを終えました。
今シーズンはクラブ史上最高順位の更新とはなりませんでしたが、勝ち点においてはクラブ史上最多を記録。チームとして着実な成長を示すシーズンとなりました。
加藤新監督のもと新体制でスタートした今季は、レギュラーシーズンでは苦しい戦いが続いた一方、ファイナルシーズンでは4連勝を記録するなど、終盤にかけてチーム力の向上を見せ、最終節まで上位進出の可能性を残しました。
また、セットプレーからの得点増加や、若手・中堅・ベテランの融合、特別指定選手の台頭など、来シーズンにつながる多くの収穫も得ることができました。
一方で、重要な試合で結果を掴みきる力や、試合運びの精度など、さらなる成長に向けた課題も明確となりました。
なお、来シーズンはF2リーグを制したエスポラーダ北海道が昇格し、より競争の激しいシーズンとなることが予想されます。
ボルクバレット北九州は来シーズン、クラブ史上最高順位の更新に加え、ファイナルシーズン上位リーグでの戦いを目標に掲げ、さらなる飛躍を目指してまいります。
2025-2026シーズンを通して、多くのファン・サポーターの皆さまに支えていただき、心より感謝申し上げます。
なお、チームは2週間後に開幕する全日本選手権に出場予定です。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
■全日本選手権 試合情報
ボルクバレット北九州は、全日本選手権に出場いたします。
大会名：JFA 第31回 全日本フットサル選手権大会
対戦カード： ボルクバレット北九州 vs ヴォスクオーレ仙台
日時：3月14日（土）16:45キックオフ
会場：岸和田市総合体育館
〒596-0044 大阪府岸和田市西之内町45-1