株式会社アジアスポーツマーケティング

ボルクバレット北九州は、Fリーグ2025-2026シーズンの全日程を終了し、最終順位9位でシーズンを終えました。

今シーズンはクラブ史上最高順位の更新とはなりませんでしたが、勝ち点においてはクラブ史上最多を記録。チームとして着実な成長を示すシーズンとなりました。

加藤新監督のもと新体制でスタートした今季は、レギュラーシーズンでは苦しい戦いが続いた一方、ファイナルシーズンでは4連勝を記録するなど、終盤にかけてチーム力の向上を見せ、最終節まで上位進出の可能性を残しました。

また、セットプレーからの得点増加や、若手・中堅・ベテランの融合、特別指定選手の台頭など、来シーズンにつながる多くの収穫も得ることができました。

一方で、重要な試合で結果を掴みきる力や、試合運びの精度など、さらなる成長に向けた課題も明確となりました。

なお、来シーズンはF2リーグを制したエスポラーダ北海道が昇格し、より競争の激しいシーズンとなることが予想されます。

ボルクバレット北九州は来シーズン、クラブ史上最高順位の更新に加え、ファイナルシーズン上位リーグでの戦いを目標に掲げ、さらなる飛躍を目指してまいります。

2025-2026シーズンを通して、多くのファン・サポーターの皆さまに支えていただき、心より感謝申し上げます。

なお、チームは2週間後に開幕する全日本選手権に出場予定です。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■全日本選手権 試合情報

ボルクバレット北九州は、全日本選手権に出場いたします。

大会名：JFA 第31回 全日本フットサル選手権大会

対戦カード： ボルクバレット北九州 vs ヴォスクオーレ仙台

日時：3月14日（土）16:45キックオフ

会場：岸和田市総合体育館

〒596-0044 大阪府岸和田市西之内町45-1