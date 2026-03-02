森本聡子、名古屋駅『幻の1番線』キュレーター就任！駅ナカ台湾屋台プロジェクト始動

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、東京・新宿を拠点に国内外で高い評価を受けるラーメングループ「五之神製作所」と協力し、2026年3月12日（木）から6月21日（日）までの約3か月間、名古屋駅1番線ホーム（通称：幻の1番線）にて、台湾夜市をテーマにした期間限定イベントを開催いたします。

本イベントでは、台湾にも店舗を展開する五之神製作所が、名古屋駅のためだけに開発した「名古屋×台湾」融合の限定メニューを提供。日々利用する駅ナカに、まるで台湾夜市を訪れたような非日常的な賑わいと臨場感を演出します。出店形態は、通常の店舗営業とは異なる特別仕様の「麺屋台」スタイル。本イベントのために誕生した名古屋駅限定ブランドとして、「麺屋台 台湾五之神製作所」が登場します。屋台スタイルならではの活気ある空気感も、本イベントの魅力のひとつです。

キュレーターにはラーメン女子で知られる「森本聡子氏」が就任

※画像はイメージです。

「夕方5:55に並ぶとラッキー！」な特別企画や、入場券特典の実施も予定しています（詳細は下記参照）。名古屋駅1番線ホームは、リニア中央新幹線工事に伴い、現在は使用停止中の空間です。

この場所を活用し、2023年から実験的な期間限定出店が行われてきました。

そして今回、3月12日～6月21日の102日間にわたる本企画では、“ラーメン女子”として知られる株式会社RamenSwitch代表取締役・森本聡子氏がキュレーターに就任。

森本は「移動のための場所」である駅を、“0次会として立ち止まる場所”へと再定義。通勤・通学の合間にふらりと立ち寄れる、食・人・空間が交差する新しい駅体験の創出に挑みます。

森本聡子氏のコメント

「地元・愛知県で仕事ができることを、心から嬉しく思います。

駅ナカ、さらに1番線のホームという特別な場所で、電車が目の前を走る風景とともに食事を楽しめる体験は、全国を巡ってきた中でも非常に稀有なものです。この場所から、新しい会話と“駅ナカの新しいカルチャー”が、自然に生まれていく。そんな場をつくっていきたいと考えています。」

森本聡子氏のご紹介

47都道府県を巡りながら年間600杯以上のラーメンを食べ歩いてきたラーメンプロデューサー。

女性視点でラーメン文化を再構築する取り組みとして「ラーメン女子会」を主宰し、「ラーメン女子博」や「LIVE AZUMA 東北拉麺屋台村」など、数々の大型イベントをプロデュースしてきました。

これまでに手がけたイベントの累計動員数は100万人超。

ラーメンを単なる飲食としてではなく、土地性・人・空間と結びついた“カルチャー”として捉える独自の視点が高く評価され、今回のキュレーター就任に至りました。

お店の概要

昼のメインとなるのは、海老の旨味を最大限に引き出した海老担仔麺（エビタンツーメン）をはじめ、もつ皿台湾、汁なし海老麺など、800円以内でしっかり満足できる本格台湾ラーメンや月替わりの限定麺もご用意。さらに、屋台風の小皿料理（一部、日替わり商品も）や台湾夜市らしい軽食も用意し、何度訪れても新しい楽しみ方ができる構成となっています。台湾ビールや台湾ハイボールで、気軽に一杯楽しめるのも魅力です。通勤途中のひと息や、待ち合わせ前の“0次会”、仕事帰りの軽い食事や軽く一杯など、駅ナカならではの使い方が広がります。来場者は、仕事帰りの方や友人同士、女子会、家族連れまで幅広く想定。名古屋駅「幻の一番線」という特別なロケーションにちなみ、鉄道ファンも楽しめるフォトパネルも設置し、台湾・名古屋・鉄道という3つのカルチャーが交差する、期間限定の空間演出も見どころです。

左：海老担仔麺（エビタンツーメン）780円（税込） 右：もつ皿台湾 780円

海老担仔麺（エビタンツーメン）

海老の旨味を最大限に引き出したスープに、海老の旨味と台湾スパイスが香るミンチが癖になる本場仕立ての担仔麺。

もつ皿台湾

台湾と名古屋の融合！名古屋の皿台湾をイメージし、ピリ辛ミンチとシャキシャキもやしが麺に絡み合う一杯。台湾屋台でお馴染みの生姜の効いたもつ煮がアクセント！

左：大鶏排（ダージーパイ）780円 中：台湾もつ煮 380円 右：ウーロン卵 150円（1個）

大鶏排（ダージーパイ）

台湾夜市を代表する名物グルメ「大鶏排（ダージーパイ）」

顔ほどの大きさを誇る鶏むね肉を豪快に揚げ、外はザクザク、中は驚くほどジューシー！

仕上げに振りかける台湾スパイスが食欲を刺激し、一口ごとに現地夜市の臨場感を楽しめる一品です。

揚げたてアツアツで提供する、食べ応えもビールとの相性も抜群の台湾屋台グルメ。

台湾もつ煮

台湾屋台の定番煮込み料理。日本のもつ煮よりもクセが少なく、生姜の香りが立ち、後味はすっきり。八角などのスパイスは控えめで、初めて台湾料理を食べる人でも親しみやすい味わいです。

ウーロン卵

台湾の夜市やコンビニではおなじみの“おやつ兼おつまみ”で、ほんのりお茶の香りとスパイスの余韻が特徴の味付け玉子です。

企画と特典

参加型企画：五の神企画「夕方5:55の一杯」 実施時間：毎日 夕方5:55

毎日夕方5時55分ちょうどに列に並んだ来場者を対象に、限定のトッピング、おつまみ、ドリンクなどを提供する「0次会向けサービス」を実施します。内容は日替わり・数量限定で、何が楽しめるかはその日のお楽しみ。五之神製作所の名に込められた「五の神」にちなんだ本企画は、見過ごされがちな夕方の隙間時間を、思わず誰かに話したくなる“記憶に残る体験”へと変えることを目的としています。

入場券特典

名古屋駅1番線構内への入場券（大人160円／子ども80円）をご提示いただければ、特典が受けられるサービスを実施。台湾の夜市やコンビニでおなじみの”ウーロン卵“をサービスしたり、時間帯や日替わりで様々な特典をご用意してます。

麺屋台 台湾五之神製作所 イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/169_1_330667890dd2c4544fd8ef5fee281681.jpg?v=202603030451 ]

※画像はイメージです。

※価格は全て税込です。

※メニュー内容など予告なく変更となる場合があります。