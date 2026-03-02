3月8日は「ミモザの日」フェレロ ロシェがミモザの日を応援 ― 新聞広告・SNSキャンペーン・全国連動企画を実施

日本フェレロ株式会社

イタリア発のチョコレートブランド「Ferrero Rocher（フェレロ ロシェ）」は、ミモザの日にあわせて以下の特別企画を実施いたします。

● 東京新聞での特別新聞広告掲載

● ブランドアンバサダー瀬戸康史さんとのSNSキャンペーン

● 在日イタリア商工会議所との連携企画「MIMOSA DAY X FERRERO ROCHER キャンペーン」

１. 東京新聞にて特別広告を掲載

2026年3月6日（金）夕刊にて、ブランドアンバサダーを務める瀬戸康史さんとミモザの日をテーマにしたキービジュアル広告を10段で掲載。

さらに、3月8日（日）朝刊「今日は何の日？」コーナーでは、「ミモザの日」について紹介されます。

また、読者へのプレゼントも予定しております。

※掲載内容は変更となる場合がございます。

２. 瀬戸康史さん直筆サイン入りチェキが当たる！Instagramキャンペーン

ミモザの日を記念し、Instagramキャンペーンを実施いたします。

抽選で、瀬戸康史さん直筆サイン入りチェキと、フェレロ ロシェ特製シャンパングラスをプレゼント。

ここでしか手に入らない特別な賞品をご用意しております。

■ 実施期間

2026年3月2日（月）～3月14日（土）23:59まで

■ 参加方法

1. Instagramにてフェレロ ロシェ公式アカウントをフォロー

2. 該当投稿に「いいね」

詳細は3月2日投稿のキャンペーン告知をご確認ください。

３. 在日イタリア商工会議所連携

「MIMOSA DAY X FERRERO ROCHER キャンペーン」開催

在日イタリア商工会議所と連携し、全国のAQI認定レストラン中心とした本格イタリアンレストラン60店舗やパン専門店、イタリア系ブティック等にて特別キャンペーンを実施いたします。

期間中、対象店舗にてミモザの花と感謝の気持ちを込めたフェレロ ロシェのチョコレートをプレゼントいたします。

※数量限定・先着順

参加レストラン一覧は公式サイトをご確認ください。

https://mimosa-day.jp/

AQI認定店とは

在日イタリア商工会議所は、イタリア料理の伝統的レシピを遵守し、イタリア文化とホスピタリティを体現するレストランに対し、「AQI（Adesivo di Qualita Italiana）」認定を授与しています。

現在、日本全国に約150店舗のAQI認定レストランが存在します。

「ミモザデー」とは

3月8日は、イタリアで「La Festa della Donna（女性の日）」として親しまれている記念日です。1950年代以降、男性が女性へ感謝の気持ちを込めてミモザの花を贈る文化が広まりました。

ミモザは一見繊細に見えながらも、厳しい環境にも耐える強さと柔軟性を持つ花です。その明るい黄色は楽観性やポジティブさを象徴し、女性の象徴として親しまれています。

Ferrero Rocher（フェレロ ロシェ）について

イタリア発祥のチョコレートブランド「Ferrero Rocher（フェレロ ロシェ）」は、厳選されたヘーゼルナッツをココアヘーゼルナッツクリームとウエハースで包み、クラッシュヘーゼルナッツとチョコレートでコーティングした、サクッとした食感とクリーミーで香ばしい味わいが特長のチョコレート菓子です。

ロシェは1982年、イタリア・ピエモンテ州アルバで誕生しました。高級チョコレートの喜びを、より多くの人々へ届けたいという想いから生まれ、現在ではちょっと贅沢で親しみ深い存在として世界中で愛されています。