【イベントレポート】ROBOTおよびP.I.C.S.プロデューサーが、「第17回 アジアテレビドラマカンファレンス」にて講演

株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、グループCEO：長瀬俊二郎）のグループ会社である株式会社ロボット（以下、ROBOT）および株式会社ピクス（以下、P.I.C.S.）は、2026年2月12日（木）～14日（土）に愛媛県松山市で開催された「第17回 アジアテレビドラマカンファレンス」にて、両社所属のプロデューサーによる講演を行いました。

2006年にスタートした「アジアテレビドラマカンファレンス」は、アジアの製作者や脚本家が集い、ドラマをはじめとするコンテンツ産業が抱える課題について議論を重ね、協力関係を築きながら、アジア発コンテンツの国際的な発信力強化を目指す国際会議です。

第17回を迎えた今年のテーマは、「アジアから世界へ～コラボレーション・共同制作の実現」。

本講演では、エンタメ社会学者・中山淳雄氏がモデレーターを務め、映画・ドラマをはじめとする数多くの映像コンテンツ制作に携わってきたROBOTの 小出真佐樹プロデューサー、P.I.C.S.の ハンサングンプロデューサーが登壇。これまで手がけてきた海外ロケ作品や国際共同製作の実例をもとに、現場での経験と今後の展望について語りました。

●海外ロケで直面する「やり方の違い」

左から、エンタメ社会学者・中山淳雄氏、ROBOT 小出真佐樹プロデューサー、P.I.C.S. ハンサングンプロデューサー

小出プロデューサーは、これまで企画段階から携わった4作品の経験を紹介。海外ロケを実行する際には、各国の労働基準や撮影規制への理解が不可欠だと述べました。

例えば、韓国では労働基準が厳格に運用されており、日本とは制作現場の状況が異なる部分も少なくありません。「言葉の問題以上に、“やり方の違い”を理解することが大切」と語り、文化や制度の違いを前提とした準備の重要性を強調しました。

●仏ルーヴル美術館での撮影と、実写ならではの挑戦

ハンプロデューサーは、『岸辺露伴』シリーズの制作を例に挙げました。日本でドラマシリーズ8作を制作した後、9作目となる映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』では日本とフランスの2か国で撮影を行い、ルーヴル美術館でも撮影を実施。その後の作品ではイタリアでの海外オールロケにも取り組んでいます。

『岸辺露伴』シリーズは漫画を原作とし、アニメ化もされている作品です。映画化にあたっては、

実写ならではの表現を追求し、監督と議論を重ねながら、ルーヴル美術館というロケーションの魅力を生かす演出を目指したといいます。

一方で、ルーヴル美術館での撮影には厳しい規制が伴い、照明や食事などにも細かな制限があります。そうした条件を理解したうえで現地チームと協働することの重要性についても触れました。

●海外ロケを成立させる助成金制度

海外撮影において大きな要素となるのが、各国の助成金制度です。制度を導入している国で撮影することで、プロジェクトが成立したケースもあるといいます。

現在の日本市場では、実写作品で数億円規模の製作費を回収するハードルは高く、助成金は一つの後押しとなります。ただし、「助成金のために海外へ行くのではない」と両氏は強調。演出上のリアリティを追求した結果として海外ロケを選択し、現地を熟知した制作チームと組むことが重要だと語りました。

●国際共同製作の戦略

小出プロデューサーは、作品をどのように国際共同製作として成立させるかは、発注者や出資者が何を求めるかによって大きく変わると語ります。重要なのは、「どの国をターゲットにするのか」という視点。どの市場で展開を強化するのか、日本公開を先にするのか、台湾や香港など他地域を起点にするのか――。市場戦略の設計が不可欠だと述べました。

ハンプロデューサーは、制作会社でありながら自社出資の可能性もある立場として、「そのシーンを撮る価値があるのか」「海外と組む意義があるのか」「自社としてどこまでリスクを取るのか」を常に検討していると語りました。

●IMAGICA GROUPとしての取り組み

モデレーターの中山氏から「IMAGICA GROUPとして海外共同製作にどう向き合っているのか」と問われると、小出プロデューサーは、昨年（2025年）のカンヌ国際映画祭内での「IMAGICA GROUPオリジナル映画製作プロジェクト」の発表にも触れながら、自社IPを世界に広げていく姿勢は明確にあると述べました。

ハンプロデューサーは、IMAGICA GROUPは予算管理には慎重に向き合いながらも、各社の作品づくりに一定の裁量があり、エンタテインメント開発を支援する体制を整えていることに触れました。そして現在、P.I.C.S.で韓国との新たな共同製作を進めていることも紹介。韓国側の原案を日本の作家が脚本化し、制作は韓国で行うという形で準備が進んでいることや、来月（2026年3月）には「韓国支店」もオープン予定で、アジアを軸とした展開が進められていることを紹介しました。

●国境を越えるために

最後に語られたのは、アライアンスへの期待です。

成功体験だけでなく失敗談も共有しながら継続的に対話を重ねること。双方の国の事情やクリエイター情報を共有し、信頼関係を築いていくことが重要だと締めくくられました。

海外ロケや国際共同製作には多くの調整や準備が求められますが、作品にとって必要であれば、選択肢の一つとなります。IMAGICA GROUPは、そうした判断を積み重ねながら、海外も視野に入れたコンテンツ制作に取り組んでいます。

《登壇者》

株式会社ロボットプロデューサー 小出真佐樹

1967年生まれ。

東映宣伝部で12年間宣伝を担当後、 2000年にROBOT入社、初の幹事、配給映画『Laundry』をはじめ、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズなどのアソシエイトプロデューサー業務を12年にわたり行う。日韓映像業界の懸け橋となる仕事を担当、日本の小説、コミックス、演劇を韓国の制作プロダクションと業務契約をし、韓国映像、演劇化をする事業も展開中。

<主な担当作品>

『22年目の告白 -私が殺人犯です-』(2017)、『見えない目撃者』(2019)、『太陽は動かない』(2021)、『聖地X』(2021)、『最後まで行く』(2023) 他



<主な受賞歴>

『22年目の告白 -私が殺人犯です-』 エランドール賞 プロデューサー奨励賞（2018）

株式会社ピクスプロデューサー ハンサングン

韓国出身。

広告会社でのアートデザイナー/プランナーの経験を生かし、現在、広告やコンテンツ開発を中心に企画、プロデュース。

https://www.pics.tokyo/member/sangkeun-han/

<主な担当作品>

Short Film「B級文化遺産」(2014)、NHK特集ドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズ（2020～）、映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』(2023)、『ソニックビート』(2024)、映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 (2024) 他



<主な受賞歴>

JRA ジャパンカップ 競走記念 "ステーションケイバ"

第8回 東京屋外広告コンクール / 東京都知事賞 第2部門 - 入賞（2012）

デジタルサイネージアワード2012 / Silver （2012）

Short Film「B級文化遺産」

Florida Film Festival / 最優秀短編外国語映画観客賞（2014）

広汽トヨタ "New Camry Dynamic but Gentle Atlantic Road"

映文連アワード2015 / 優秀企画賞 (2015)

第19回 JPPA AWARDS / サウンドデザイン部門 - ゴールド（2015）

広汽トヨタ "New Camry Dynamic but Gentle Atlantic Road"

VFX-JAPANアワード 2016 / イベント・ライブ映像部門 - 優秀賞（2016）

《会社紹介》

株式会社ロボット

ROBOTは、エンタテインメントを通じて勇気と希望を社会に与えていくことをビジョンとして掲げ、映画、ドラマ、アニメ、TVCMから企業ブランドムービー、体験型アトラクションまで幅広いストーリー体験を企画・制作しています。劇場用映画に関しては『ゴジラ-1.0』のようなブロックバスター作品から『エゴイスト』のような単舘系のものまで幅広いジャンルの作品を手掛けています。

https://www.robot.co.jp/

株式会社ピクス

P.I.C.S.は、2000年に音楽専門チャンネル「MTV」のクリエイティブ部門からスピンアウトして創業。音楽ビデオ、ライブ映像、CM、映画、ドラマ、アニメなど、ジャンルを問わずさまざまな映像・グラフィックの制作を手掛けています。また、ディレクターや脚本家、アニメーション作家など、多彩なクリエイターをマネジメントしています。さらに、商業施設や展示会でのインタラクティブコンテンツや空間演出、体験設計にも取り組み、独自のIP開発など新しい領域にも挑戦しています。

https://www.pics.tokyo(https://www.pics.tokyo/)

■開催概要

名 称：第17回 アジアテレビドラマカンファレンス in 松山 https://www.atdc2023.org/

テーマ：「アジアから世界へ～コラボレーション・共同制作による実現～」

日 程：2026年2月12日（木）～14日（土）

会 場：愛媛県県民文化会館

主 催：一般社団法人ATDC、愛媛県松山市

