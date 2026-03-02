【ヒューマノイド量産元年】フィジカルAIバリューチェーン全体を俯瞰し、自社の成長機会を特定する「検討フレームワーク」の提供開始

バルビオン・コンサルティング株式会社フィジカルAIバリューチェーン俯瞰図

AfterAIの次世代コンサルティングファーム、バルビオン・コンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野村 友成）は、戦略コンサルティングサービス「フィジカルAIバリューチェーン検討フレームワーク」の提供を開始します。

フィジカルAI（ロボティクス×生成AI）市場の急速な立ち上がりを受け、材料・部品から完成品・運用・インフラに至るバリューチェーン全体を俯瞰し、自社のポジショニングと成長機会を構造的に特定するサービスです。トップ戦略ファーム出身のコンサルタントによる知見と、独自の社内AIエージェントを活用した大規模な情報収集・分析を組み合わせ、グローバルのプレイヤーマッピングや競争構造、チョークポイント分析のスピード・網羅性・解像度を高い水準で実現しています。

特設ページはこちら :https://valvion.co.jp/reports/PhysicalAI

■提供の背景

2025年、ヒューマノイドロボットの世界出荷台数は約16,000台に達し、出荷台数ベースでその約90%を中国企業が占めました。NVIDIAのJensen Huang CEOはCES 2026で「ロボティクスのChatGPTモーメントが来た」と宣言。市場規模は2035年に2,500億ドル超に達すると予測されています。

この需要の波は完成品だけでなく、上流の精密減速機、力覚センサー、AI半導体からデータセンター冷却設備まで、バリューチェーン全体に波及しています。そして、その複数のチョークポイントを日本企業が握っています。

バリューチェーンが広大かつ多層的であるがゆえに、多くの企業が「自社の製品がこの成長にどう接続しているのか」を構造的に捉えきれていません。当社は、この課題に応えるために本コンサルティングサービスを開発いたしました。

Source: Counterpoint Research（2026/1）／ SNS Insider（2026/2/5）／ NVIDIA Newsroom（2026/1/5）

■フィジカルAI需要を取り込むための経営上の論点

フィジカルAIバリューチェーンにおける自社および競合・顧客・サプライヤーのポジショニングを理解し、今後の成長を取り込むための打ち手を定めることが、経営の舵取りで不可欠となります。

１.ポジショニング（現状把握）：自社の製品ポートフォリオはフィジカルAIの成長をどの程度享受できる構えか、顧客やその先のトレンドセッターは勝ち組候補か、技術パラダイムシフトのリスクはないか

２.地政学・競争リスク：米中デカップリング下で中国市場を取りにいくか距離を取るか、中国プレイヤーによるキャッチアップの時間軸はどの程度か

３.成長の打ち手：隣接領域への染み出し、トレンドセッターとの共同開発、M&A・アライアンスによる時間の買い方、市場立ち上がりに対する最適な参入タイミングの見極め

４.社内の体制：全社横断のタスクフォースやバリューチェーン全体のモニタリング体制の有無、投資判断のマイルストーンと撤退基準の設定

■本サービスの特長

特設ページはこちら :https://valvion.co.jp/reports/PhysicalAI

(1) バリューチェーンを横断する俯瞰的フレームワーク： 材料から利用現場までを一貫して俯瞰。需要とリスクおよび技術の連鎖を同時に捕捉します。

(2) 戦略コンサルティングとAIリサーチの融合： トップ戦略コンサルティングファーム出身の知見に加え、独自のAIエージェントを活用した大規模な情報収集・分析を組み合わせ、スピード・網羅性・解像度を高い水準で実現しています。

(3) 具体的な経営アクションへの落とし込み： 抽象的な市場展望に留まらず、自社のポジションに接続した打ち手の特定と、経営会議での意思決定に直結する論点整理まで伴走します。

■本サービスの対象者

部品・素材・モジュールサプライヤー：技術シフトリスクの評価、隣接領域への展開とM&A候補の特定

コングロマリット系メーカー／総合商社：全社ワイドでのフットプリント把握と戦略最適化

完成品メーカー：需要構造の変化を捉えた製品・サプライチェーン戦略の検討

AI開発会社：有望なアプリケーション領域とパートナリング先の特定

データセンター・クラウド事業者：学習・推論需要に基づく需要予測と専用サービス設計

PE・VC・銀行：投融資機会の把握、候補企業・再編機会の特定

■本件の問い合わせ先は特設ページのお問い合わせフォームにご連絡ください

特設ページはこちら :https://valvion.co.jp/reports/PhysicalAI

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 内容は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

以上

コンサルティングの知と技を、企業のものへ

企業価値向上を最短距離で実現する、

After AIの次世代コンサルティング。

■会社概要

会社名：バルビオン・コンサルティング株式会社

設立：2026年1月

代表取締役：野村 友成

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-5-7階

URL： https://valvion.co.jp/



■事業内容

経営コンサルティング

戦略コンサルティング

M&Aコンサルティング

コンサルティングAIエージェントの開発と提供