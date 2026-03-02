【あの芸能人の冷蔵庫にも？！】SNSで大バズり中の韓国発インナークリーンドリンク「Deep Water（ディープウォーター）」から新フレーバー「梅味」が新登場

株式会社千空

株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）は、「テイラーディープウォーター 梅味」を2026年3月2日(月)より全国のドラッグストア、バラエティショップにて順次発売を開始いたします。

■新商品紹介

「テイラーディープウォーター 梅」

消化サポートを意識した“すっきり習慣”を、さっぱり梅味でおいしく続けられる1本。ミネラル（カルシウム・リン・カリウム）とビタミンCを含み、毎日の健やかさを内側から支えます。

-メイン成分-

〈ソルビトール〉腸内の水分保持をサポートし、スムーズな環境づくりを後押し

〈ラクツロース〉ソルビトールとの組み合わせで、毎日のリズムを整えるサポートが期待できる

〈うめ濃縮物〉消化サポートに加え、爽やかな味わいを実現。飲みやすさと機能性を両立

■Deep Waterとは

累計販売本数2,000万本突破韓国オリーブヤングでも大人気

Deep Water（ディープウォーター）は、韓国で定番のインナークリーンドリンクとして親しまれているブランドです。累計販売本数2,000万本突破*¹し、オリーブヤングでは70,000件を超える好意的なレビューを獲得しています。

日々の快調を助ける“すっきり習慣”をサポートする設計で、SNSでも使用感に関する投稿が広がるなど注目を集めています（※感じ方には個人差があります）。

※1…2021年1月から2025年11月までの韓国シリーズ累計販売実績（テイラー社調べ）

■Deep Waterに期待できる効果

【スッキリのサポート】

食物繊維とソルビトール（果物にも含まれる天然由来の糖成分）が、体内の水分バランスに配慮し、朝の“スッキリ習慣”を後押し。

【健康】

水溶性食物繊維（海藻や果物などに多い“水に溶ける食物繊維”）は、食事由来の糖の吸収を穏やかにする働きが知られており、生活習慣を意識する毎日に配慮。

【美容】

カロテン（にんじん・かぼちゃなど緑黄色野菜の“色素成分”で、体内でビタミンAに変換）や、ビタミンE（ “美容ビタミン”として知られる栄養素）を含み、健やかな毎日をサポート。

■TVでも話題に！

フジテレビ系「ザ・共通テン！」の人気企画「有名人の冷蔵庫のぞき見SP」にて、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介さんの冷蔵庫の中に「ディープウォーター」があることが紹介され、注目を集めました。

番組内では、有名人のリアルな私生活が垣間見える冷蔵庫の中身にフォーカス。その中で井上さんが日常的に取り入れているアイテムのひとつとして、「ディープウォーター」が映し出され、視聴者の間でも話題となりました。

放送後の反響は大きく、売上は放送前の売上と比較し約5倍伸長。特にECでの売上が大きく伸び、番組露出をきっかけに購入検討が一気に加速したことがうかがえます。

また、放送後のSNSアカウント閲覧数も右肩上がりで推移。番組で映し出された“日常で取り入れているアイテム”という文脈が、視聴者の関心と共感を呼びました。

このように、テレビ露出などを起点に購買（EC）と話題化（SNS）の双方で効果が確認できています。こうした追い風を活かし、梅味も露出強化と導線設計を行うことで、さらなる販売拡大につなげてまいります。

商品概要

「テイラーディープウォーター 梅」

容量：180ml

価格：600円（税込 660円)

発売情報

発売日：2026年3月2日（月）

取り扱い販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ

（※店舗によって取扱いのない場合があります）

オンライン：楽天・AmazonほかECサイト

楽天公式SHOP :https://item.rakuten.co.jp/makebox/c/0000000226/Amazon公式SHOP :https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-180ml-3%E6%9C%AC%EF%BD%9CTaylor/dp/B0FCLV7LFG/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.KIY6lB_sOMwcPo9zo5_KxaYrLLDnIlBTI0jDX5DMQ8KC0KD7aaoQKbf4Pnlxw6E7cDGGhP8p27FWl9drHcQhJepQbNahHM6e_q3uPtnxvWUhH-qY0eq01BSBX6hLcY9HBF8O1fs8LYmf7Sn8jXJ_UbL_YoSufLq3kLWJ3D9d6TO1didFjdyoWvbDudKg5Ne7Uv_apB6OlGi_nyA0QFgM79PuvLt7yDAj2cQXdyDXRjQvUqdgWRg6GtZGlQUGVVe7KUVFvIKTLWZNl5ulosfNDszuv-LllwDzvggn0t6uPbg.cOuUi1TP3UxTKSEIF_KdW6cLm2xUa6wIdqfL-g3P9z0&dib_tag=se&keywords=%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%EF%BC%88Taylor%EF%BC%89&qid=1772158733&sr=8-5

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/deepwater_japan/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。