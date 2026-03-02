【第四回 四国レトロ商店街蚤の市室内開催／香川県最大級】昭和・平成の“あの頃”が帰ってくる！「第四回四国レトロ商店街蚤の市」2026年5月16日(土)17日(日)香川・高松で開催決定

四国レトロ商店街蚤の市

本イベントは、レトロ好きのZ世代から、青春の思い出をたどるシニア層まで、世代を超えて愛される人気催事。

今回は【香川県で唯一かつ最大規模の屋内レトロイベント】として企画。どんな天候でも屋内で快適に、昭和・平成の「宝探し」を楽しめます。

屋内開催のため、暑さ寒さを気にせずゆったりと買い物を楽しめるのも魅力。

出店者との交流、掘り出し物探し、“推しアイテム”との出会いを通じて、世代を超えて楽しめるイベントとなっています。

また、地元ファミリー層や昭和世代のシニア層に向けた「地域交流の場」としても機能。

“時間旅行型イベント”として、地域メディアからも注目を集めています。

無料駐車場1700台完備 大型施設ならではの大型無料駐車場完備 看護師常駐 本イベントでは、会場内に 看護師資格を持つスタッフ が常駐しております。

● 出店者は四国＋関西＋広島＋中部＋岡山から二日間のべ64社／出品点数は圧巻の8万点超 中部エリア、関西エリア、広島、岡山、四国内からの選りすぐりの雑貨専門店が出店。

出品されるのは企業ノベルティ、昭和キャラグッズ、古道具、レコード、駄玩具、ソフビ、レトロ家電、文具、ホーロー看板など、バラエティに富んだ8万点以上のレトロアイテム。

「子どもの頃、家にあった！」という声が聞こえてきそうなアイテムばかりで、写真映えも抜群。近年の“ネオ昭和ブーム”にもぴったりです。

● 地域と世代をつなぐ「商店街文化の再発見」としても評価 主催者は、かつての商店街文化を「体験と交流」で現代に甦らせたいという思いから本イベントを企画。 香川県内では久々の開催となり、「地元の魅力再発見」「世代間交流の場」として、地域メディアや行政関係者からも注目が高まっています。 ファミリー・若者・シニアが“同じ思い出”で会話できる場として、単なる物販イベントを超えた「地域参加型コンテンツ」として評価されています。

● SNSと連動！“参加したくなる仕掛け”も満載 公式Instagram：@shikoku_retro_shoutengaiでは、 ・出店者のこだわり紹介 ・お宝ウォンテッド ・昭和レトロファッションコンテスト ・#ハッシュタグキング ・目玉商品投稿キャンペーン ・懐かしいリール動画 など、来場前から楽しめるコンテンツを発信中。 イベント当日は撮影ブースも設置予定で、来場者がSNSに投稿したくなる“仕掛け”が満載です。

開催概要 イベント名：第四回四国レトロ商店街蚤の市 開催日時：2026年5月16日(土)17日(日)

会場：サンメッセ香川 小展示場 （香川県高松市林町2217-1 サンメッセ香川 小展示場）

🎟 入場料

【土曜日】

・レトロ一番乗りタイム｜13:00-14:00｜1,500円

・商店街めぐりタイム｜14:00-17:00｜800円

・夕市ふらりタイム｜17:00-19:00｜無料

【日曜日】

・ゆったり一番乗りタイム｜10:00-11:30｜1,200円

・よりみち商店街タイム｜11:30-13:30｜500円

・午後のふらり市タイム｜13:30-16:00｜無料

出店数：二日間のべ64社 出品点数：8万点以上 主な取扱品目：昭和キャラ雑貨、アンティーク食器、古道具、企業ノベルティ、昭和家電、レコード、ホーロー製品、玩具、文具 ほか

こんな方におすすめ

・昭和・平成グッズをこよなく愛する“レトロ趣味層”

・親子三世代での思い出共有を楽しみたい“ファミリー層” ・昔懐かしい雑貨をもう一度手にしたい“シニア層” ・推し活やSNS映えを狙う“Z世代”

取材・メディア関係者の皆様へ

当日は取材受付・メディア専用撮影タイムのご案内が可能です。

事前取材、出店者紹介、主催者インタビューなども調整可能ですので、下記までお気軽にご連絡ください。 お問い合わせ

四国レトロ商店街蚤の市実行委員会 担当：難波（ナンバ） TEL：080-8242-6383 MAIL：makoto.de.domo@docomo.ne.jp Instagram：https://www.instagram.com/shikoku_retro_shoutengai/