関西・東海でいち早くコストコ再販に挑戦したCOCOMARTブランド3店舗目となる「COCOMARTピエリ守山店」が３月２０日（金・祝）にグランドオープン！！

株式会社ツジヤ

株式会社ツジヤは、コストコ再販専門店「COCOMART（ココマート）」の3店舗目となる『COCOMARTピエリ守山店』を2026年3月20日（金・祝）にグランドオープンいたします。COCOMARTは、関西・東海エリアにおいていち早くコストコ再販事業に挑戦したブランドとして、「コストコ商品をもっと身近に楽しみたい」という地域のニーズに応える形で展開してきました。その取り組みが支持され、これまでロードサイド型の店舗がメインであったが、今回滋賀県内大型ショッピングモール「ピエリ守山」への出店が実現しました。

【コストコ再販専門店 COCOMART】

■ 関西・東海で先駆けて築いてきた“再販ノウハウ”

COCOMARTは、コストコ再販という業態が一般的でなかった時期から事業に取り組み、

仕入れ・品質管理・商品セレクトにおける独自ノウハウを蓄積してきました。

3店舗目となるピエリ守山店では、その経験を最大限に活かした店舗運営を行います。

■ 会員登録不要・年会費不要

コストコ非会員の方でも、誰でも気軽に人気商品を購入可能。

「必要なときに、必要な分だけ」という新しい買い物スタイルを提案します。

■ 大容量を“暮らしに合う形”で再編集

大容量・高品質というコストコ商品の魅力はそのままに、

少量販売・買いやすい価格帯で地域の生活にフィットさせています。

■ 店舗にない商品もオーダー対応

COCOMARTでは、店舗に在庫のないコストコ商品についてもオーダー対応を行います。

「欲しい商品がある」「次回入荷してほしい」といったお客様の声をもとに、

可能な範囲で商品手配・入荷対応を行い、お客様参加型の店舗運営を目指します。

また、家電や大型家具の注文や配送なども店舗にて対応します。

※一部商品は対応できない場合があります

※入荷時期・数量は商品により異なります

■ 曜日ごとのお得なイベントを開催予定

日常使いしやすい店舗を目指し、曜日ごとにお得になるイベントを定期開催予定です。

例）冷凍食品 10％OFF デー（月曜日）

例）日用品・雑貨 10％OFF デー （日曜日）etc

日々の買い物に“楽しみ”と“お得”をプラスし、何度でも立ち寄りたくなるコストコ再販店を目指します。

※イベント内容・開催曜日は予告なく変更となる場合があります

※詳細は店頭・公式SNS等でご案内いたします

※ハウスカードのエポスカードを併用することでさらにお得にお買い物!!!

【COCOMARTピエリ守山店の特徴】

■ 大型商業施設で、さらに便利な体験

観光・レジャー・日常利用が交差するピエリ守山に出店。

家族での買い物はもちろん、仕事帰りや平日の立ち寄り需要にも対応します。

■ 営業時間は 10:00～20:00

ショッピングモールの利便性を活かし、夜20時まで営業。

「仕事終わりでも立ち寄れるコストコ再販店」として、日常使いを後押しします。

【OPEN記念キャンペーン】

グランドオープンを記念し、オープンから3日間限定で来店特典をご用意します。

◇期間：オープン日から3日間【2026年３月２０日（金・祝）～３月２２日（日）】

◇内容：税抜3,000円以上お買い上げのお客様に

「カークランド キッチンペーパー（小分け）3ロール」をプレゼント

◇人数：各日先着50名様限定（３日間総計１５０名様限定）

※数量限定・各日予定数に達し次第終了

※1会計につき1本限り

※レシート合算不可

◇ピエリ共同企画：「3/20(金・祝)～3/22(日)のエポスカード利用で8%OFF」

【店舗概要】

◇店舗名 ：COCOMARTピエリ守山店

◇オープン日 ：2026年3月20日（金・祝）

◇所在地 ：滋賀県守山市今浜町2620-5

ピエリ守山（1階 薬マツモトキヨシ様 横）

◇営業時間 ：10:00～20:00

◇取扱商品 ：食品・冷凍食品・スイーツ・輸入菓子・日用品 ほか

◇ブランド展開：滋賀県・愛知県含め3店舗目（関西・東海エリア先行ブランド）

【代表コメント】

株式会社ツジヤ 代表取締役 辻 貴博

「私たちは、関西・東海エリアでいち早くコストコ再販に挑戦してきました。これからは単なる“再販”ではなく、地域の暮らしに本当に合う形へと進化させることがCOCOMARTの役割だと考えています。

ピエリ守山店では、その集大成として、より多くの方に便利で楽しい買い物体験を提供していきます。」

【SNS】

Instagram QRコード

LINE公式アカウント QRコード

■メディア関係者様へ（取材・内覧受付中）

COCOMARTピエリ守山店では、

メディア関係者様向けに下記対応を実施しております。

・オープン前日 店内先行内覧（撮影可）

・オープン当日 取材・撮影対応

・売場・商品撮影（コストコ再販業態の撮影可）

・店舗解説ツアー（コンセプト説明付き）

「コストコ再販」という地域流通の新しい選択肢としての背景説明も可能です。

※対応時間：10:00～18:00（取材は時間外も相談可）

■お問い合わせ先

株式会社ツジヤ

COCOMART 広報担当 宛

TEL：0748-88-2234

MAIL：tsujiya_joy@yahoo.co.jp