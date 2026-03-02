～保険選びをもっと身近に、もっと安心に～ 「今の私」に必要な保障がひと目でわかる

イオン保険サービス株式会社

イオン保険サービス株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：角谷 修一）は、保険選びの「むずかしい」を解消し、お客さまがより納得感を持ってプランをお選びいただけるよう、2026年3月2日（月）に「イオンのほけん相談 保険マーケット」の商品ページと保険料比較機能を大幅にリニューアルいたしました。新しくなった「保険マーケット」が、これまで以上にスムーズで安心な保険選びをサポートします。

■ NEW：迷わず比べられる、納得の比較機能

保険の種類、年齢と性別を選択するだけで、保険料をその場で算出。複数のプランを並べて表示し、保障内容と価格のバランスを比較検討いただけます。

・操作を迷わせないシンプルな入力設計

・保険料と保障をひとつの画面でスムーズに比較

■ UPDATE：要点がパッとつかめる商品ページ

商品の特徴が視覚的に把握できるデザインに刷新しました。

・保障のポイントを視覚的に整理して表示

・スマホからもストレスなく閲覧可能

■ UPDATE：みんなの選択を、あなたの参考に

最新の商品掲載ページ実績に基づいた人気ランキング※を種目別に公開。「みんなが実際に選んでいる保険」を知ることで、検討のヒントにお役立ていただけます。

・信頼できる最新データに基づいた順位表示

・トレンドを参考にしながら効率よく探せる

※保険の人気調査（クリック数等当社独自調査による）実施者：イオン保険サービス株式会社 調査対象者：「イオンのほけん相談 保険マーケット」訪問ユーザー

＼ 理想のプラン探しを、ここから始めてみませんか ／

新しくなった商品ページを体験する(https://www.hokenmarket.net/medical/compare/?utm_source=prtimes&utm_medium=NewsRelease&utm_campaign=productpagerenewal)

■ サイトイメージ画像

比較機能

商品ページ

ランキング

■ イオン保険サービスの特徴

１．多様な保険商品：生命、医療、自動車保険など、幅広い商品を取り揃えています。

２．簡単お見積り ：WEBサイトから数分で比較・検討が可能です。

３．安心のサポート：専門スタッフが一人ひとりの疑問に寄り添い、最適なプランをご提案します。

【本件に関するお問い合わせ先】

イオン保険サービス株式会社

公式サイト：https://www.hokenmarket.net/