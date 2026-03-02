3月13日～31日開催！お花とともに感謝を伝える19日間『KABUTOCHO FLOWER WEEK 2026』

メディアサーフコミュニケーションズ株式会社

メディアサーフコミュニケーションズ株式会社（代表取締役：松井明洋）と平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、2026年3月13日（金）～31日（火）の19日間にてお花とともに感謝を伝えるイベント「KABUTOCHO FLOWER WEEK」を開催いたします。

3回目の開催となる今年は、「日頃の感謝を伝えよう」をテーマに、兜町エリアにあるカフェを舞台に、4つの企画をご用意しております。日頃の感謝を何のきっかけもなしに伝えるのは照れくささもあり、なかなか難しいもの。今回のイベントでは、１.1本のお花、２.メッセージを添えて贈れるドリンクチケット、３.フラワーギフト、４.プリクラ、と大小様々な贈り物をご用意いたしました。この機会に、大切な方へ日頃の「ありがとう」を伝えてみてはいかがでしょうか。ホワイトデーや歓送迎の贈り物にも喜んでいただけると思います。

▪️企画詳細

【FLOWER PRESENT ～日頃の感謝を一本のお花 に乗せて～】

対象店舗にてお買い物をしていただいた方の中から、ランダムに一本のお花をプレゼントいたします。お花を受け取った方は、ぜひ日頃感謝を伝えたい方へそのお花をプレゼントしてみてください。

お花は兜町にあるBANK内のFlowers feteがセレクトした季節のお花です。

期間：3月13日（金）～3月22日（日）

対象店舗：SR（Keshiki 1F）、Coffee bar &Shop coin（BANK B1F）、CAFE DANCE（K5 1F）、

GARDEN HOUSE COFFEE（KABUTO ONE 1F）、Talk Shop（キャプション by Hyatt兜町 東京 1F）

※フラワープレゼントは各日なくなり次第終了いたします。

昨年の実施風景

【THANK YOU TICKET

～日頃の感謝を“メッセージを添えて贈れるドリンクチケット"に乗せて～】

対象店舗にて、1枚300円（税込）のTHANK YOU TICKETをご購入いただき、メッセージを記入して、贈りたい方へ渡していただくと、受け取った方はチケット購入店舗にて対象のドリンクと交換して楽しんでいただけます。THANK YOU TICKETのイラストは、イラストレーターの三宅瑠人さんに書き下ろしていただきました。

期間：チケット販売 3月13日（金）～3月31日（火）

チケット利用 3月13日（金）～4月30日（木）

対象店舗：SR（Keshiki 1F）、Coffee bar &Shop coin（BANK B1F）、CAFE DANCE（K5 1F）、

GARDEN HOUSE COFFEE（KABUTO ONE 1F）、Talk Shop（キャプション by Hyatt兜町 東京 1F）

※各店舗販売予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※引き換え対象のドリンクメニューについては、各店舗にてご確認ください。

※ドリンクのサイズは通常と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【FLOWER GIFT WORKSHOP ～日頃の感謝を“フラワーギフト"に乗せて～】

兜町内の対象のカフェ店舗にて、お花屋さんとコラボレーションしたワークショップを開催いたします。兜町に馴染みのあるお花屋さんや、普段は実店舗を持たないお花屋さんまで、様々なお花屋さんが兜町に集まります。この機会に大切な方へ贈るフラワーギフトを作ってみてはいかがでしょうか。

※ワークショップは事前予約制になります。詳細は下記特設サイトをご覧ください。

サイトURL：https://kabutocho-flowerweek2026.peatix.com/

ワークショップ日程

3月14日（土）14:00-16:00

SR× LOVELETTER

3月14日（土）15:00-17:00

GARDEN HOUSE COFFEE× tayuta

3月15日（日）12:00-14:00

Coffee bar &Shop coin × Flowers fete

3月21日（土）10:00-12:00

HANDWORK × tone

3月21日（土）13:00-15:00

HANDWORK × tone

3月22日（日）13:00-16:00

talk shop × Flowers fete

3月31日（火）14:00-15:30

CAFE DANCE× 苕（atlier byo）

3月31日（火）17:00-18:30

CAFE DANCE× 苕（atlier byo）

【PURIKURA ～日頃の感謝を“プリクラ”に乗せて～】

KABUTO ONE 1F アトリウムに、KABUTOCHO FLOWER WEEK特別仕様のプリクラ機が登場。今回ポスターやTHANK YOU TICKETのイラストを書き下ろしてくださったイラストレーターの三宅瑠人さんのオリジナルフレームでプリクラが撮影できます。

どなたでも撮影いただけますので、大切な方との思い出づくりに、ぜひご利用ください。

プリクラ機イメージ

▪️イベント概要

イベント名：KABUTOCHO FLOWER WEEK

期間：2026年3月13日（金）～3月31日（火）（19日間）

主催：平和不動産株式会社、メディアサーフコミュニケーションズ株式会社

会場協力：株式会社ヤマタネ、ちばぎん証券株式会社

特設サイト：https://kontext.jp/kabutochoflowerweek2026/