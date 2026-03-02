Scalehack、スマートキャンプの展示会事業においてマッチング業務運用を支援。目標比150～200％を達成した事例を公開。

株式会社Scalehack

営業とマーケティングの統合支援を行う株式会社Scalehack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：倉田丈寛、以下「Scalehack」）は、SaaS比較サイト「BOXIL」を運営し、展示会・カンファレンス事業を展開するスマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が主催する展示会において、展示会マーケティング支援サービス「EXPO hack」を提供し、マッチング業務の運営実行支援をいたしました。

本取り組みにより、マッチング数は目標比150～200％を達成。その具体的な支援内容および成果について、導入事例として公開いたします。

■ 本プロジェクトの背景：展示会価値を高めるためのパートナー戦略

スマートキャンプが展示会において実施しているマッチング業務は、来場者と出展企業双方の満足度を左右する中核業務です。一方で、

・来場者への適切なヒアリング

・出展企業ごとのサービス理解

・課題に応じた最適なブース誘導

・当日の状況に応じた柔軟な改善対応

など、高度な専門性と設計力が求められ、属人化しやすい領域でもあります。

スマートキャンプでは、展示会の体験価値をさらに高めるため、マッチング業務の拡大へ向けてパートナーと共に取り組む戦略を検討していました。Scalehackは、「EXPO hack」を通じて共同で業務再設計を推進しました。

▼スマートキャンプ様のインタビュー記事はこちら

https://scalehack.co.jp/for-sales/achievement/smartcamp/

■ 展示会マーケティング支援サービスEXPO hackとは

多数の支援実績と豊富な知見をもとに、展示会出展における戦略の立案から当日のリード獲得、展示会後のナーチャリング営業までを一気通貫で伴走し、展示会マーケティングの費用対効果を最大化します。

■ 本取り組みにおける主な支援内容

1．マッチング業務のフロー設計支援

来場者ヒアリングの体験設計、マッチングKPIの可視化を通じて、主催者が描く展示会コンセプトに沿った業務フロー構築を共に推進。

2．当日の運用高度化と現場伴走

商談化率向上を見据えたトーク設計、成果データの即日可視化を実施。現場での即時改善を重ね、精度を向上。

3．高速PDCA体制の構築

マッチング成果の定量分析と改善提案を行い、次回開催にも活かせる再現性のある運営モデルを構築。

▼展示会マーケティング支援サービス「EXPO hack」

詳細はこちら https://expohack.scalehack.co.jp/

■ スマートキャンプ株式会社 山口様・堤様へのインタビュー（一部抜粋）

■Scalehackを選定した決め手

マッチングは展示会の価値を左右する重要業務でありながら、社内リソースだけでは運用に限界がありました。 また、SaaS領域への深い理解、出展企業ごとのサービス把握、来場者課題の適切なヒアリングなど、高度な知識とスキルが求められるため、クオリティを落とさない外部パートナーが必須でした。

この要件を満たし、かつ当日の運用を任せられる企業を探していました。

複数社の提案を比較する中で、まず目を引いたのは、Scalehackの豊富なSaaS領域での支援実績と、定量的成果が明確に提示されていた点です。

今回が初めての外部委託であったため、「成果につながる運用設計が描けるかどうか」が重要でしたが、Scalehackの提案は再現性が高く、他社との差異がはっきりしていました。

また、こちらが漠然と持っていた要望を素早く言語化し、具体的な運用イメージまで落とし込んでいただけたことが最終的な決め手となりました。

■本サービス導入後の成果

結論として、Scalehackへ依頼して本当に良かったと感じています。

定量・定性どちらの観点でも期待以上の成果が出ており、出展企業様からScalehackスタッフが名指しで評価される場面も複数ありました。

出展企業・来場者双方に寄り添った対応品質の高さと、運営を自分ごととして捉えて動いてくださる姿勢が非常に心強く、安心して任せられる存在です。

また、担当者がすでにSaaS領域への理解を深く持っており、事前レクチャーがほとんど不要だった点は大きな驚きでした。

現場では能動的にPDCAを高速で回していただき、マッチングの質を落とさず成果につなげていただけたことで、私たちはコア業務に集中でき、非常に助かりました。

写真左より：弊社取締役CSO 西本、スマートキャンプ株式会社 山口様、堤様、 弊社セールスメンバー藤本、セールスマネージャー三條

▼スマートキャンプ様のインタビュー記事はこちら

https://scalehack.co.jp/for-sales/achievement/smartcamp/

■スマートキャンプ株式会社 会社概要

代表者：代表取締役社長 林 詩音

所在地：東京都港区芝5-29-11 G-BASE田町 13階

事業内容：SaaS 比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaS に特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

ホームページ：https://smartcamp.co.jp/

■株式会社Scalehack 会社概要

設立：2022年3月

代表者：代表取締役CEO 倉田 丈寛

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容：事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務

コーポレートサイト：https://scalehack.co.jp

展示会・営業ノウハウ毎日発信中 Xアカウント：https://x.com/scalehack_sales



