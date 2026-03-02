キリフダ、『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』にて来場者特典NFTの技術提供を実施

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：赤川英之、以下「キリフダ」）は、2026年1月4日に東京ドームにて開催された、新日本プロレス主催のプロレスイベント『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』において、来場者特典として配布されるNFTに関して技術提供を行ったことをお知らせいたします。LINEを活用したスムーズなNFT配布体験を実現し、来場者満足度向上に寄与しました。

イベント概要

本イベントは、2026年1月4日に東京ドームで開催された新日本プロレス最大のビッグマッチであり、棚橋弘至選手の引退試合が行われた歴史的な大会となりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/78_1_900d6e6775b9d384807aab64fcf40771.jpg?v=202603030351 ]

詳細ページ：https://wrestlekingdom.njpw.co.jp/





来場者特典としてNFTを配布

本イベントでは、来場者限定の記念NFTを配布いたしました。来場者は東京ドームシティ内に掲示された構内ポスター（22ゲート周辺）およびポスターのQRコード(*1)を読み取り、LINE上で簡単にNFTを受け取り、その保有状況を確認することが可能です。GPS機能により東京ドームシティ内でのみ受け取り可能な仕組みを採用し、来場者限定の特別な体験を実現しました。この仕組みにより、NFTの利用が初めての方でもスムーズに体験できる環境を実現しました。

*1 QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。

来場記念NFT2枚（当日1/4 初回配布）コンプリート記念NFT2枚（後日2/4 追加配布）

本イベントのNFTの配布に関する情報は以下のとおりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/78_2_89d0ef2bebb15438d0237c515e15504b.jpg?v=202603030351 ]

LINEミニアプリ「キリフダ」を使用したNFTの受け取り方法

参加者は以下の手順でNFTを受け取りが完了します。

受け取ったNFTの確認方法

受け取ったNFTは、LINE公式アカウントのリッチメニュー内にある「マイページ」を開くことができます。

LINEで完結するweb3ツール『キリフダ』について

今回のNFT特典の取り組みは、キリフダ株式会社が提供するNFTに関わるユーザー体験をLINEで完結させるサービス「キリフダ」を利用しています。

キリフダは今回のようにNFTの利用が初めての方でもスムーズにNFTの受け取りや保有確認が可能であり、日常的に使用されるLINEプラットフォームを活用することで、直感的でわかりやすい操作体験を提供します。

イベントの参加証明からチケットNFT等の様々なユースケースを各社のホワイトラベルで提供しており、企業のNFT活用における『切札』となります。

キリフダHP：https://kirifuda.io/service/kirifuda





会社概要

キリフダ株式会社は、創造性と価値が循環する基盤づくりを目指し、Web3及びブロックチェーン技術を企業が取り組みやすい形で提供するとともに、その導入や活用に必要な技術支援を行うことで、新たなビジネスチャンスを切り拓く「キリフダ」となるコンサルティング企業です。





【会社概要】

会社名：キリフダ株式会社

代表者：赤川英之

設立：2022年3月14日

事業内容：ブロックチェーン事業、NFT事業

資本金：1501万円（資本準備金を含む）

所在地：〒1040061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

【会社公式リンク】

会社HP：https://kirifuda.io

X：https://x.com/kirifuda_io