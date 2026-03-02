【美少女図鑑AWARD 2026】あなたの1票が次世代ヒロインを決める　スカパー! 番組・イベント出演権を懸けた「スカパー! 賞」を新設

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）は、株式会社美少女図鑑（東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮）が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』が主催する、全国に潜む“次世代美少女の原石”を発掘するオーディション「美少女図鑑AWARD 2026」において、今年度より新たに「スカパー! 賞」を新設することをお知らせいたします。

本賞の受賞者は、2026年3月1日（日）から3月20日（金・祝）まで実施される「スカパー! 投票」におけるファン投票によって決定されます。受賞者には、特典としてスカパー! の番組またはイベントへの出演権が授与されます。

■「美少女図鑑AWARD 2026」と「スカパー! 賞」新設の背景

今回で8回目の開催となる「美少女図鑑AWARD 2026」のテーマは、「凜(りん) ー名もなき原石、華ひらくー」です。 居住地や環境に左右されず、夢に向かって懸命に努力を続ける“美少女の原石”たちが、自分らしく輝けるステージを提供したいという想いから、このテーマが定められました。

スカパー! は、これまで多くのエンターテインメントを通じて、ユーザーの「本気の好き」に寄り添ってまいりました。夢を追う候補者と、それを応援するファンの想いを繋ぐべく、視聴者の皆様が直接審査に参加できる「スカパー! 賞」を新設。受賞者にはプロの表現の場（番組・イベント）を提供し、次世代のスター誕生を強力にバックアップいたします。

■「スカパー! 賞」選考概要

「スカパー! 賞」は、数多くの応募の中から各審査を勝ち抜いたファイナリストを対象に、ファンからの直接投票によって選出されます。

・対象 ：美少女図鑑AWARD 2026 ファイナリスト（任意）

・選考方法：「スカパー! 投票」特設サイトにおけるファン投票

・投票期間：2026年3月1日（日）～3月20日（金・祝）

・受賞特典：スカパー! 番組またはイベントへの出演機会

・結果発表：2026年3月21日（土）「美少女図鑑AWARD 2026」授賞式にて発表



【スカパー! 投票 特設サイト】

https://vote.skyperfectv.co.jp/bishoujo-zukan2026(https://vote.skyperfectv.co.jp/bishoujo-zukan2026)

※「スカパー! 投票」会員登録で1票無料で投票できます。

候補者のデジタルチェキ購入で追加投票券も獲得可能です。

■「美少女図鑑AWARD 2026」最終審査・授賞式 開催概要

・日程：2026年3月21日（土）

・会場：神田明神ホール（東京都千代田区外神田2丁目16-2 神田明神文化交流館2階）

・内容：ウォーキング、自己PR等の最終審査を経て、各賞の受賞者を決定

※当日の様子はライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」にて生配信いたします。

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。