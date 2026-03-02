物価高に負けない学生生活を。コンタクト通販「レンズアップル」のパレンテ、学生専用アプリ『学割』を大幅リニューアル！

株式会社パレンテ

コンタクトレンズECサイト「レンズアップル」を運営する株式会社パレンテ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：吉田 忠史）は、学生専用の認証・クーポンアプリ「学割」を大幅リニューアルいたしました。 昨今の物価上昇による学生の経済的負担軽減を目指すと同時に、企業が抱える「Z世代との接点不足」という課題を解決。学生証認証に基づいた信頼性の高いデータ基盤を活用し、学生には「本物のお得」を、企業には「良質な若年層インサイト」を提供する、国内最大級の学生マーケティングプラットフォームへと進化します。

■「学生の生活防衛」と「企業のZ世代リーチ」を両立

現在、生活費の増加は学生の学業や生活に大きな影を落としています。一方で、企業側はライフスタイルが多様化する「Z世代」へのダイレクトなアプローチ手法に苦慮しています。 今回のリニューアルでは、学生証による厳格な認証プロセスを軸に、利用者を現役学生に限定。企業が安心して「本当に届けたい層」へ限定特典やメッセージを届けられる環境を構築しました。

【「学割」アプリの4つのコア機能】

1. 厳選された「学割クーポン機能」

飲食店、美容、アパレルからサブスクリプションサービスまで、学生生活に欠かせないジャンルの限定クーポンを掲載。レンズアップルが展開するコンタクトレンズの優待に加え、幅広いライフスタイルをサポートします。

2. リアルな本音を可視化する「学生アンケート」

アプリ内で独自のアンケート機能を集約。「今、何が流行っているのか」「どのような価値観を持っているのか」といった、SNSの数字だけでは見えない学生のリアルなインサイトを収集します。

3. アクションで貯まる「ポイント機能」

クーポンの利用やアンケートへの回答など、アプリ内でのアクションに応じてポイントを付与。貯まったポイントは魅力的な特典やギフトと交換でき、学生の能動的な参加を促します。

4. 旬を届ける「特集記事コンテンツ」

旅行、就活、最新トレンドなど、学生が「今」知りたい情報をプロの視点で発信。単なるクーポンアプリに留まらない、学生生活の総合メディアとして情報を届けます。

■企業様向け：学生マーケティング支援の展開

本アプリは、学生証認証を通じた「高純度な学生データ基盤」を有しています。

- ターゲットを絞ったクーポン配信：学年、居住地域、興味関心に基づいたセグメント配信。- 若年層インサイトの取得：アンケート機能を活用したクイックな市場調査。- ダイレクトリーチ：広告ノイズの少ない環境で、ブランド認知を拡大。

今後は、これらのリアルデータを活用した企業向けマーケティング支援や、学生限定の大規模キャンペーンを順次拡充してまいります。

＝「学割」アプリ概要＝

対象： 日本国内の中学校、高校、大学、大学院、短大、専門学校に通う学生

利用料： 完全無料（要学生証認証）

主な掲載ジャンル： 飲食、美容、ファッション、エンタメ、教育、ITサービス

公式サイト： [AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E5%AD%A6%E5%89%B2-%E5%AD%A6%E7%94%9F%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3-%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%B3-%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E3%82%82%E3%81%8A%E5%BE%97/id1562840182)] [Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.gakuwari&hl=ja)]

【株式会社パレンテ 代表取締役 吉田忠史のコメント】

当社はこれまで、コンタクトレンズ事業を通じて多くの学生の皆さまを支援してまいりました。

現在の学生が求めているのは、単なる割引ではなく、自身の価値観が認められ、社会とつながる実感を得られるサービスであると感じています。

このたび当社が取得した「学割」サービスを、学生がスキマ時間に活用できるアプリとしてリニューアルいたします。

本アプリを、学生にとっては日常に寄り添う存在に、企業にとっては若者と継続的に接点を持てる場へと進化させてまいります。

学生・企業・当社の三者が「WIN-WIN-WIN」の関係を構築し、価値を共有できるプラットフォームとして育成させ当社の第二の事業の柱へと成長させてまいります。

会社概要

会社名：株式会社パレンテ

所在地：千葉市中央区富士見1-2-11 勝山ビル5階

設立：1977年10月

代表者：代表取締役 吉田 忠史

事業内容：ECフルフィルメント事業、コンタクトレンズ小売事業（店舗販売・インターネット通販）

会社HP：https://www.parente.jp/

株式会社パレンテ

パレンテは、2008年業界に先駆けコンタクトレンズのインターネット通販事業に参入。

「レンズアップル」をはじめとした自社ECサイトの運営を軸に、この10年強で順調に会員数を増やし、2024年1月には延べ注文件数4,000万件に達する※1など、多くのお客様に商品をお届けして参りました。

併せて「楽天」、「Amazon」、「Yahoo！ショッピング」をはじめとしたモールプラットフォームへの出店も展開し、優良店舗として「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022 ヘルス・ビューティー部門」の受賞をはじめ、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞の実績も有しています。2020年12月には当社が運営する「レンズアップル」がコンタクトレンズ通販の比較調査により「安心して利用できる」、「お得に購入できる」、「到着が早い」等を含むNo.1「5冠」を獲得※2しました。

また、コンタクトレンズとの親和性が高いスポーツを支援する目的から、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」、プロeスポーツ・ゲーミングチーム「Rush Gaming」とのオフィシャルパートナー契約締結をはじめ、障がい者スポーツの支援など、地域・スポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

※1 当社運営通販サイト合算の件数 ※2 ショッパーズアイ インターネット調査