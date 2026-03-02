Forbes JAPAN BrandVoice × エンワールド・ジャパン新連載「未来を実装する“熱源”となれ。ビジネスと組織を動かすインパクト人材論（The Impact Makers）」公開

エンワールド・ジャパン株式会社

日本最大級のハイクラス／グローバル人材に特化した人材紹介会社エンワールド・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本 裕介）は、『Forbes JAPAN』誌とのタイアップ企画「BrandVoice」にて、新連載「未来を実装する”熱源”となれ。ビジネスと組織を動かすインパクト人材論（英タイトル：The Impact Makers）」を公開いたします。

企画背景

近年、企業を取り巻く環境は急速に変化し、業界構造や事業モデルの転換がこれまで以上のスピードで求められています。しかし、いかにテクノロジーが進化しようとも、組織の方向性を定め、変革を推し進めるのは“人”の力です。

エンワールドは、人と企業の単なる機械的なマッチングではなく、企業の事業戦略や組織課題、求める人材像を深く理解した上で、最良の意思決定をご支援してまいりました。その中で周囲を巻き込みながら成果を創出し、組織を前進させる“インパクト人材”の数々の活躍を目の当たりにしてきました。一方で、こうした人材の具体像や実践知は十分に言語化されておらず、業界や企業規模によって共通点と差異が存在します。

こうした背景から、本連載では当社代表の山本 裕介がインタビュアーとなり、外資系企業、日系グローバル企業、スタートアップ企業など、多様な組織でリーダーシップを発揮する方々との対談を通じて「組織の未来を実装する人材とはどのような存在か」「AI 時代に事業・組織にインパクトをもたらす人材とその組織戦略」を紐解き、次世代のリーダー像やこれから求められる組織のあり方を探っていきます。

掲載情報

「AIが拓く未来で、人は何を担うのか──"想いの力"が組織を動かす時代へ」（写真左から）◎株式会社Preferred Networks 最高執行責任者(COO) 兼 経営企画本部長 小野 直人氏 ◎株式会社Preferred Networks 共同創業者 代表取締役社長(CEO) 岡野原 大輔氏 ◎エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長 山本 裕介

Web：Forbes JAPAN BrandVoice Studio

タイトル：未来を実装する“熱源”となれ。ビジネスと組織を動かすインパクト人材（The Impact Makers）

連載特集ページ：https://forbesjapan.com/feat/en-world-japan/

公開日：2026年2月25日

インタビュアープロフィール

エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長 山本 裕介

東京大学文学部社会学専修課程卒業。大手広告代理店を経て、SNSサービス事業の立ち上げに携わり、Twitter（現X）日本進出時に事業開発責任者として日本市場の成長を牽引。東日本大震災を機にGoogleへ入社。被災地支援、国政選挙でのネット活用、女性活躍やデジタルスキルに関するトレーニングプログラムなど、社会貢献プロジェクトを手掛ける。直近は日本のコーポレートブランディング責任者として、AI活用啓発など重点戦略を主導。内閣府をはじめ公的機関の委員・アドバイザーを歴任。2025年8月、エンワールド・ジャパン代表取締役社長に就任。

エンワールドはハイクラス／グローバル人材に特化した人材紹介会社です。外資系企業・日系グローバル企業の、ミドルからエグゼクティブ層のポジションのにおける採用／転職支援を専門としています。正社員、エグゼクティブ人材紹介、プロフェッショナル人材派遣、採用代行サービス（RPO）など多様なソリューションを通じて、人と企業の「ありたい姿」に向き合い、長期的なパートナーとして成長と挑戦に寄り添った支援を行っています。

会社名 ：エンワールド・ジャパン株式会社

所在地 ：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン12階

設立 ：1999年

代表者 ：代表取締役社長 山本 裕介

事業内容：人材紹介業、人材派遣業、採用代行業

URL： https://www.enworld.com