総面積10,000平方メートル 超の照葉スパリゾート本店が第4弾リニューアルへ――“温浴施設の枠を超える進化”で“遊ぶ・集う・癒す”機能を強化

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する温浴複合施設「照葉スパリゾート本店」（福岡市）は、2026年4月中旬のオープンを予定する第4弾増床リニューアルに向け、新設エリアの完成イメージ（パース）を公開いたしました。

総面積10,000平方メートル を超えるスパリゾートとして、“温浴施設の枠を超える進化”をテーマに、今回のアップデートでは“遊ぶ・集う・癒す”を強化。温浴体験にとどまらず、滞在そのものを楽しめる空間へと拡張し、1日中快適に過ごせる全天候型スパリゾートへ進化します。

■ 新設予定１. 約70種のボードゲームを備えた「リゾートラウンジ」

新設する「リゾートラウンジ」には、約70種のボードゲームを常設予定です。お一人でも家族やグループでも楽しめる空間として、ボードゲームはもちろん、会話を楽しむ時間から、ゆったりくつろぐ休憩時間まで、気分に合わせて多様に過ごせる設計とします。

既存の多彩な休憩エリアに加わることで、グループ利用はもちろん、お一人で落ち着いて過ごせるパーソナルスペースも確保しやすい滞在環境を整備。温浴施設の枠を超えた“遊べるスパリゾート”へとアップデートします。

■ 新設予定２. 男女共有アウトドアエリア

※パース画像１.：リゾートラウンジ完成イメージ

屋外にアウトドアエリアを新設予定です。男女一緒に利用できるアウトドアサウナを導入し、さらに南国風のプールサイドを思わせる開放的なテラス空間を整備。グループ利用やカップル利用にも適した、非日常感あふれる空間を目指します。

■ 新設予定３.女性エリアの“美容ケア”設備を強化（ドライヤーバー／ReFaシャワーヘッド）

※パース画像２.：アウトドアエリア完成イメージ

女性パウダーコーナーには、通常のドライヤーとは別に、各種人気ブランドの高機能モデルドライヤーを無料で利用できる「ドライヤーバー」を設置予定です。

あわせて、女性大浴場内の洗い場の一部にReFaのシャワーヘッドを導入予定です。入浴中から入浴後まで、美容ケア時間をより快適にお過ごしいただける環境を整えます。

※ReFaシャワーヘッドは女性大浴場内の洗い場の一部への導入となります。

■新設予定４. キッズ＆ファミリースペースを強化――遊べるキッズエリアを新設

キッズ＆ファミリースペース内に、お子さまが安心して遊べる「キッズコーナー」を新設予定です。

マットや絵本、クッションブロックなどを新たに用意し、ファミリーでの滞在時間をより快適にお楽しみいただける環境を整えます。

■ 3月中旬には第3弾リニューアルも実施

キッズエリア完成イメージ

なお、2026年3月中旬には第3弾リニューアルとしてトレーニングルームの強化も予定しています。チェストプレスやレッグエクステンションなど4種のマシンを新たに導入し、スパリゾートコース利用者は追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は別途ご案内いたします。

■ 今後のスケジュール

■施設概要

- 2026年3月中旬：第3弾リニューアル実施予定- 2026年4月初旬：第4弾詳細および実景写真公開予定- 2026年4月中旬：第4弾リニューアルオープン予定

【照葉スパリゾート本店】九州最大級の温浴複合施設

〒813-0017

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15

電話番号：092-683-1010

HP：https://terihaspa.jp/