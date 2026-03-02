Natee、本田圭佑氏が発起人である「EDO ALL UNITED」のソーシャル戦略を統合支援。2040年世界一へ向けたブランド構築を加速

株式会社Natee

クリエイター共創を強みにSNS起点でブランドと新たな価値を創造する次世代マーケティングカンパニー 株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：大江祐介、以下「Natee」）は、本田圭佑氏がオーナーを務めるサッカークラブ「EDO ALL UNITED」の公式SNS戦略設計および運用支援を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、株式会社アカツキおよび株式会社アカツキメディアスタジオと連携した3社合同体制で推進されています。アカツキメディアスタジオが本田圭佑氏公式YouTubeチャンネルの長尺コンテンツ制作を担い、NateeはTikTok・Instagram・Xを中心としたショート動画領域およびクロスプラットフォーム展開を総合的にプロデュースいたします。

EDO ALL UNITEDの挑戦を支えるソーシャルブランド戦略

EDO ALL UNITEDは「東京から世界を一つに」を掲げ、DAO（分散型自律組織）的思想を取り入れた全員参加型クラブ経営に挑戦しています。また、「2040年世界一」という明確なビジョンのもと、世界基準のクラブづくりを推進しています。

Nateeは、これまで培ってきたクリエイター共創型SNSマーケティングの知見を活かし、クラブの挑戦や成長プロセスそのものを「物語」として表現するソーシャル戦略を設計します。

本プロジェクトでは、本田圭佑氏の公式YouTubeチャンネルで展開される試合ハイライトや選手インタビュー、クラブの裏側に迫るコンテンツを起点に、TikTok・Instagram・Xへ横断展開。ショート動画を軸とした拡散設計、ファン参加型コミュニケーション導線の構築を通じて、国内外のファンと継続的につながるブランド基盤を形成してまいります。

単なる情報発信にとどまらず、メディア価値を先行して高めることでクラブの成長を加速させ、スポーツ領域におけるソーシャル活用の新たなモデル創出を目指します。

公式SNS概要

■本田圭佑公式YouTubeチャンネルSNSアカウント

YouTubeチャンネル名： 本田圭佑 / Keisuke Honda

出演者： 本田圭佑・EDO ALL UNITED 選手・スタッフ 他

リニューアル初回配信： 2026年3月2日（月）

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@keisukehonda





■EDO ALL UNITED公式SNSアカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@edoallunited_official

X：https://twitter.com/edoallunited

Instagram：https://www.instagram.com/edoallunited.official/

本田圭佑 コメント

2040年、世界一。2020年に立ち上げたEdo All Unitedが、この困難な目標を本気で成し遂げるためには、クラブの熱量を正しく言語化し、世界に届ける発信力が不可欠です 。

今回、Nateeとのパートナーシップはお互いの「世界への挑戦」という方向性がマッチしたからです。スポーツの枠を超えた彼らのクリエイティビティをレバレッジし、EDO ALL UNITEDの挑戦を世界基準のストーリーに変えていければと考えています。

株式会社Natee 代表取締役CEO 大江祐介 コメント

このプロジェクトに関わらせていただいた背景には、EDO ALL UNITEDの思想への強い共感があります。本田さんが掲げる「2040年、クラブ世界一」という目標は、単なるスローガンではなく、仕組みから変革しようとする本気の挑戦だと感じました。その姿勢に、スタートアップ企業の経営者として強く心を動かされました。

私たちNateeは、情報を広げるだけでなく、応援する人が語りたくなり、参加したくなり、継続的に熱量が積み上がっていく「共創型」のコミュニティ設計を強みとしています。スポーツは本来、コミュニティの力で広がるものです。だからこそ、競技結果だけでなく、挑戦の背景やチーム・選手の意思、そのストーリーを社会に届けることが、これからの価値になると考えています。そうした挑戦の文脈を広げていく上で、ソーシャルは極めて相性が良いと感じています。

私たちは単発の施策ではなく、長期的に伴走し、新しい価値を共につくり続けていきます。挑戦を物語に変え、物語を社会のエネルギーに変える。そのプロセスを、これからも全力で支援してまいります。

Edo All United株式会社 会社概要

本田 圭佑氏が発起人となり設立された、サッカークラブ「EDO ALL UNITED」の運営を担う企業です。「全員参加型のリアルサカつく（サッカークラブ経営シミュレーション）」をコンセプトに掲げ、月額制のオーナー制度を通じてファンが直接経営判断に関与できる新しい仕組みを構築しています。DAO（自律分散型組織）に近い運営スタイルを目指し、東京都から世界で戦えるクラブへの成長を目指しています。

株式会社Natee 会社概要

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし、産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

