【兵庫県西宮市から新しい事業系ごみ袋】サニパックから少量排出共通指定袋1商品を発売
日本サニパック株式会社
西宮市指定ごみ袋 事業者用 少量排出共通指定袋
透明で中身が見えやすい
西宮市指定ごみ袋 事業者用 少量排出共通指定袋 45L
日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治、以下 サニパック）は、2026年3月2日（月曜）より兵庫県西宮市指定ごみ袋の「少量排出共通指定袋」1商品を発売しました。
西宮市指定ごみ袋 事業者用 少量排出共通指定袋
■概要
西宮市では、産業廃棄物の搬入を受けていない中、排出量が少量のため処理委託先がなかなか見つからない等の小規模事業者を対象とした「少量排出事業者制度」を2026年4月より実施されます。それに伴い、少量排出共通指定袋の発売となりました。
※ごみの出し方については西宮市のWEBページをご確認ください。
少量排出共通指定袋は透明のため、中身が見えやすく確認がしやすいです。
透明で中身が見えやすい
・商品ラインアップ
【業務用】
西宮市指定ごみ袋 事業者用 少量排出共通指定袋 45L 透明 10枚 0.025mm
西宮市指定ごみ袋 事業者用 少量排出共通指定袋 45L
西宮市指定ごみ袋の詳細ページはこちら
https://www.sanipak.jp/series/nishinomiya.html
■会社概要
社名：日本サニパック株式会社
所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5
代表者：代表取締役社長 井上充治
事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売
設立年：1970年（昭和45年）
株主：伊藤忠商事株式会社 100%
■お問い合わせ先
本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口
日本サニパック株式会社
経営企画本部 広報担当 細川
TEL：03-3469-4842
お問い合わせ窓口：
https://www.sanipak.co.jp/contact.html