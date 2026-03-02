あっとほぉーむカフェ×東京消防庁神田消防署「春の火災予防運動」呼びかけ週間を実施中

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」では、３月１日（日）より始まる「春の火災予防運動」に合わせ、東京消防庁神田消防署と連携し火災予防の呼びかけを行っています。

「秋の火災予防運動」週間の際の様子。実際に女性のお客様へ缶バッジの説明をする、AKIBA カルチャーズ ZONE店所属ももちゅん。

秋の活動に引き続き、神田消防署 予防課 広報担当「神田よくみ」さんの缶バッジをつけて、メイドが火災予防をPR３月１日（日）から３月７日（土）までの期間中、メイドが「火災予防運動実施中」と記されたオリジナル缶バッチを着用してお給仕をしています。

缶バッジには、前回同様神田消防署のイメージキャラクター「神田よくみ」さんのイラストと、秋葉原らしいメッセージ「萌えても燃えないで(ハート)」のコメントがデザインされています。

秋の呼びかけ週間では制服に映える少し大きめの缶バッジが、メイドやお客様からも人気を集め、お客様との「予防呼びかけコミュニケーション」の活性化につながりました。

神田よくみさんの缶バッジは、ピンクとブルーの2種類めらるはブルーのよくみちゃんがお気に入り

■参加メイドコメント

前回の「秋の火災予防運動」が好評だったので、皆さん神田よくみちゃんをご存じで「春もやるんだね！」と声をかけられることが多くなりました。

私たちのキャンペーンでよくみちゃんを知った、ご主人様・お嬢様も多く「流石秋葉原って感じだね」「このキャッチコピー、いいよね！アキバっぽい！」などの声がありました。

「今年乾燥すごいよね。ここ（あっとほぉーむカフェ）で注意されたのちゃんと家で実践してるよ！」

などの声がいくつもあり、私たちの活動が、少しでも皆さんの注意喚起につながったことはとても嬉しいです。

秋に引き続き、春も火災予防運動呼びかけ隊長を務めるちあきゃん

■「春の火災予防運動」呼びかけ隊長 ちあきゃんコメント

昨年の秋の火災予防運動に引き続き、呼びかけ隊長として活動することになりました！

春は風が強く吹く日も多く、火災が発生・拡大しやすい時期です。

お料理の際はもちろん、ヘアアイロンや充電コードなど、身近なものから改めて注意意識を高めて参ります。私たちの”心がけ”と”声がけ”が少しでも火災予防になればと思っております！

よくみちゃんの可愛いバッジは、ご主人様お嬢様とのトークの話題になったり、メイド同士も声をかけたりするきっかけになり、とても好評でした！

よくみちゃんのポーズを真似してお写真を撮るメイドもいて、お屋敷も盛り上がりました！

今回もよくみちゃんと一緒に「春の火災予防運動」を発信していきたいと思います！！

■あっとほぉーむカフェ実施概要

実施期間：２０２６年３月１日（日）～３月７日（土）

実施店舗：あっとほぉーむカフェ 秋葉原 全８店舗

内容：神田消防署との連携による「春の火災予防運動」啓発活動

東京消防庁 神田消防署、インフィニア株式会社

■神田消防署イベント実施概要

実施日時：２０２６年３月３日（火）１０：００～１２：００

場所：秋葉原電気街口駅前広場

内容：VR防災体験車・起振車体験、初期消火訓練、電気火災・静電気・着衣着火など各種実験、消防演技披露、スタンプラリー、神田消防署オリジナルグッズが当たるおたのしみ広報ブースなど。あっとほぉーむカフェのメイドも参加させていただきます！

※当日は、神田消防署１日署長の「V Tuber さくらみこ」さんのVTRも流れます！

本取り組みは、神田消防署からの依頼を受けて実現したもので、地元・秋葉原の事業者として地域防災への意識向上に貢献することを目的としています。



今後もあっとほぉーむカフェは、地域とともに安心・安全なまちづくりに寄与する活動を続けてまいります。

■神田よくみ

仕事：神田消防署 予防課 広報担当

誕生日：10月18日

身長：161cm

特技：ヒップホップダンス、英会話

性格：おっとりしているようで、しっかり者。さっぱりした江戸っ子気質。

好きな食べ物：モンブラン

名前の由来：神田地域を管轄した江戸町火消し「よ組」にちなんで「神田よくみ」と一般の方からの公募で名づけられたそうです。

作者は、イラストレーターの永野つかささん。

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe

■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@at_home_cafe