3/2～「GMOあおぞらFX」法人のお客さま限定 新プログラム開始！ 　キャッシュバック上限を1,000万円へと大幅に拡充

GMOあおぞらネット銀行株式会社

GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、当社）は、本日より、「GMOあおぞらFX（店頭外国為替証拠金取引）」にて、法人のお客さま限定の新プログラムを開始します。

昨今、為替市場の動向に関心が高まり、法人のお客さまにおけるFX取引のニーズが高まる中、当社は、これまで多くの方にご利用いただきやすいサービス・プログラムの提供を行ってきました。

このたび、法人のお客さまの取引実情やご要望にお応えし、キャッシュバックプログラムの上限金額を最大1,000万円へと引き上げ、お取引規模に応じた高い還元を実現するプログラムへと進化させます。

当社は、今後も、お客さまの多様なニーズにお応えし、サービス・プログラムの充実等、より良い取引環境の提供に努めてまいります。

キャンペーン概要

- 対象者当社の法人口座をお持ちのお客さま- 対象期間FX取引口座を開設した月の翌月末まで- プログラム内容新規でFX取引口座を開設し、開設月の翌月末（最終営業日）のニューヨーク市場のクローズまでの期間にお取引されたお客さまを対象に、特典を付与いたします。- 特典・条件

＜条件＞

＜特典1＞

新規でFX取引口座を開設し、はじめて取引をするともれなく1,000円をプレゼントいたします。

※ 2026年3月1日（日）以降にFX取引口座を開設するお客さまが対象です。

＜特典2＞

開設月の翌月末までに、上記取引条件を満たしたお客さまにキャッシュバックいたします。

※FX取引口座開設日に関わらず、翌月末までの取引が対象となります。

※全通貨ペアの新規約定取引が対象です。

※南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は10万通貨を1万通貨として換算します。

- 特典付与期間FX取引口座を開設した月の2カ月後（対象となるお取引期間の翌月）の下旬に、お客さまの円普通預金口座に入金いたします。- キャンペーン詳細https://gmo-aozora.com/business/campaign/2026/02/

■ビジネスへの活用事例も多数！法人FXなら「GMOあおぞらFX」のおすすめポイント

「GMOあおぞらFX」の法人取引は、損失の繰り延べ期間や税制面で魅力があり、外貨投資や為替ヘッジとして、ビジネスにご活用いただけます。また、海外取引等で外貨による支払いや受け取りがある法人のお客さまは、為替変動のリスクヘッジ手段の1つとしてFX取引をご利用いただけます。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社について】

「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」をコーポレートビジョンに掲げ、新しいネット銀行として2018年7月に誕生しました。システム開発を内製化することで、お客さまに寄り添った金融・決済サービスをスピード感をもって提供しています。オンラインでの口座開設申込や、申込から利用開始までのスピード、各種手数料の安さ、利便性の高い資金調達サービス、銀行APIの充実などを理由に、スモール＆スタートアップ企業のお客さまを中心にご利用が急増していることを受け、中長期の戦略として3つの大きな柱「1.スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」、「2.BaaS（組込型金融サービス）No.1」、「3.テックファーストな銀行No.1」を掲げ、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく、当社一同、新たなシステムの開発や、サービスの提供などに向けて邁進しております。

【参考URL】

【GMOあおぞらFXの費用とリスクについて】

■取引にかかるリスク

・外国為替証拠金取引は、元本あるいは利益を保証した商品ではありません。

・外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受け取りから支払いに転じることもあります。なお、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。

・相場状況の急変により、売付価格と買付価格のスプレッドが広くなったり、レートの提示が困難になったりする場合があり、お客さまの意図した取引ができない可能性があります。

■預託すべき証拠金

・個人のお客さまの場合は、レバレッジ25倍コースの場合、各取引通貨ペアの取引レートにより計算された取引額（想定元本）の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金の25倍までの倍率で取引が可能です。レバレッジ2倍コースの場合は想定元本の50％以上の証拠金が必要となり、証拠金の2倍までの倍率での取引が可能です。

・法人のお客さまの場合は、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額です。なお、為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

■預金保険制度

・外国為替証拠金取引は、預金保険制度の対象ではありません。

■外国為替証拠金取引の取引にかかる費用など

・外国為替証拠金取引の取引手数料は、1万通貨未満が3銭（片道1通貨あたり）、1万通貨以上は無料です。

・強制決済およびロスカット時には片道1通貨あたり、南アフリカランド／円とメキシコペソ／円の場合は0.5銭、その他通貨ペアについては5銭が手数料としてかかります。

・取引にあたっては各通貨の売付価格と買付価格にはスプレッドがあります。スプレッドは通貨ペアごとに異なります。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

資本金：266億2,998万円

登録金融機関：関東財務局長（登金）第665号 一般社団法人 金融先物取引業協会加入

URL：https://gmo-aozora.com/