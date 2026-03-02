－16℃の遮熱効果！PUブラックコーティング加工で紫外線も日差しもカットし夏でも涼しい！

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「晴雨兼用 コンパクト遮熱日傘」2,178円（税込）を3月2日(月)より発売開始しました。

・－16℃の遮熱効果、遮光1級でしっかり太陽光を遮断！

UVカット率99％/UPF50+、遮光率99.99％(遮熱１級)！外側は光を反射しやすい明るいカラー、裏側は黒色のポリウレタンコーティングをしているので－16℃もの遮熱効果、まぶしさや熱をやわらげてまるで木陰の中にいるような快適さ！お出かけをもっと快適にしてくれます。

・コンパクトなのにしっかり日差しからガード！

直径約88cm。収納時わずか17.5cmの超コンパクトサイズなのに、広げればで肩まですっぽりガードできます。半袖やノースリーブでも体全体を日差しから守ってくれます。

・晴雨兼用でオールシーズン使えます

日傘としてだけでなく、雨傘としても使えるので、1本持っているととても便利！

持ち手は丸くて握りやすく、長時間使用しても手が疲れにくい。

※本品は完全防水ではございません。雨の中での長時間のご使用は、雨が浸透したり、縫い目から水が漏れる場合があります。

・持ち運びに便利なサイズ！

軽量＆コンパクトな収納サイズで持ち運びもラクラク！突然の雨にも安心！

・日差しが気になるあらゆるシーンで暑さをブロック！

屋外でのイベントやスポーツ観戦など、長時間日光にさらされるシーンで紫外線からしっかりガードしてくれるので、日焼けを気にせず安心して楽しめます。

・選べる３色展開

「晴雨兼用 コンパクト遮熱日傘」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体生地：ポリエステル100％（ポリウレタンコーティング）

親骨：鉄

持ち手：ABS樹脂

価格：2,178円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など