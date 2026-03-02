－16℃の遮熱効果！PUブラックコーティング加工で紫外線も日差しもカットし夏でも涼しい！
材質：本体生地：ポリエステル100％（ポリウレタンコーティング）
持ち手：ABS樹脂
株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「晴雨兼用 コンパクト遮熱日傘」2,178円（税込）を3月2日(月)より発売開始しました。
・－16℃の遮熱効果、遮光1級でしっかり太陽光を遮断！
UVカット率99％/UPF50+、遮光率99.99％(遮熱１級)！外側は光を反射しやすい明るいカラー、裏側は黒色のポリウレタンコーティングをしているので－16℃もの遮熱効果、まぶしさや熱をやわらげてまるで木陰の中にいるような快適さ！お出かけをもっと快適にしてくれます。
・コンパクトなのにしっかり日差しからガード！
直径約88cm。収納時わずか17.5cmの超コンパクトサイズなのに、広げればで肩まですっぽりガードできます。半袖やノースリーブでも体全体を日差しから守ってくれます。
・晴雨兼用でオールシーズン使えます
日傘としてだけでなく、雨傘としても使えるので、1本持っているととても便利！
持ち手は丸くて握りやすく、長時間使用しても手が疲れにくい。
※本品は完全防水ではございません。雨の中での長時間のご使用は、雨が浸透したり、縫い目から水が漏れる場合があります。
・持ち運びに便利なサイズ！
軽量＆コンパクトな収納サイズで持ち運びもラクラク！突然の雨にも安心！
・日差しが気になるあらゆるシーンで暑さをブロック！
屋外でのイベントやスポーツ観戦など、長時間日光にさらされるシーンで紫外線からしっかりガードしてくれるので、日焼けを気にせず安心して楽しめます。
・選べる３色展開
「晴雨兼用 コンパクト遮熱日傘」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
価格：2,178円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など