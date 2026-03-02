夏はヒンヤリ、冬はあったか！コンパクトサイズで持ち運べる氷のう＆湯たんぽ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「クール＆ホット ステンレスボトル」2,178円（税込）を3月2日(月)より発売開始しました。

・1本で2WAY仕様！夏でも冬でも使える

夏は水を入れて凍らせるだけでヒンヤリ、夏の暑さ対策にピッタリ♪冬はお湯を入れてポカポカ！

氷のうとしても湯たんぽとしても季節に合わせてオールシーズン使えます。

※冷凍庫から出して冷たすぎる場合や霜が付着している場合、必ずタオルを巻いてください。

※70℃以上のお湯は入れないでください。

※ホットで使用の際は必ずタオルを巻いてご使用ください。

・二重構造で温度をキープ！

ステンレス製の二重構造で長時間温度をキープ。外や中の温度が伝わりにくく、結露しにくい。

・ソフトな肌あたりで気持ちいい！

シリコーン素材でやわらかく肌に当てると気持ちいい♪

・繰り返してECO♪

何度でも使えるから経済的でエコな商品です。

・持ち運びに便利なスリムサイズ

ストラップ付きとコンパクトサイズなので持ち運び楽々！どこにでも携帯できるステンレスボトル。

・様々なシーンで大活躍♪

普段のお出かけはもちろん、旅行・スポーツ観戦・音楽フェスなどあらゆるシーンで活躍してくれます。

・選べる2色展開

※リバーシブルパッケージです

「クール＆ホット ステンレスボトル」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：＜ボトル＞ 内側：ステンレス鋼、外側：ステンレス鋼（ポリエステル樹脂塗装）

＜氷のう＞本体・パッキン：シリコーンゴム、口金・キャップ：ポリプロピレン

＜氷のう＞耐熱温度：100℃、耐冷温度：-30℃

価格：2,178円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など