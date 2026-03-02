夏はヒンヤリ、冬はあったか！コンパクトサイズで持ち運べる氷のう＆湯たんぽ
株式会社ニーズ
※リバーシブルパッケージです
＜氷のう＞耐熱温度：100℃、耐冷温度：-30℃
株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「クール＆ホット ステンレスボトル」2,178円（税込）を3月2日(月)より発売開始しました。
・1本で2WAY仕様！夏でも冬でも使える
夏は水を入れて凍らせるだけでヒンヤリ、夏の暑さ対策にピッタリ♪冬はお湯を入れてポカポカ！
氷のうとしても湯たんぽとしても季節に合わせてオールシーズン使えます。
※冷凍庫から出して冷たすぎる場合や霜が付着している場合、必ずタオルを巻いてください。
※70℃以上のお湯は入れないでください。
※ホットで使用の際は必ずタオルを巻いてご使用ください。
・二重構造で温度をキープ！
ステンレス製の二重構造で長時間温度をキープ。外や中の温度が伝わりにくく、結露しにくい。
・ソフトな肌あたりで気持ちいい！
シリコーン素材でやわらかく肌に当てると気持ちいい♪
・繰り返してECO♪
何度でも使えるから経済的でエコな商品です。
・持ち運びに便利なスリムサイズ
ストラップ付きとコンパクトサイズなので持ち運び楽々！どこにでも携帯できるステンレスボトル。
・様々なシーンで大活躍♪
普段のお出かけはもちろん、旅行・スポーツ観戦・音楽フェスなどあらゆるシーンで活躍してくれます。
・選べる2色展開
※リバーシブルパッケージです
「クール＆ホット ステンレスボトル」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
材質：＜ボトル＞ 内側：ステンレス鋼、外側：ステンレス鋼（ポリエステル樹脂塗装）
＜氷のう＞本体・パッキン：シリコーンゴム、口金・キャップ：ポリプロピレン
＜氷のう＞耐熱温度：100℃、耐冷温度：-30℃
価格：2,178円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など