【NEWカラー登場】プニプニの冷たいゲルで首もとからクールダウン！暑い夏の必須アイテム！
株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「エコクール ゲルネックバンド グレー」1,408円（税込）を3月2日(月)より発売開始しました。
・ぷにぷにやわらか冷感ゲルで首もとクールダウン！
首に付けるだけで冷感ゲルが体温を吸熱して放熱するので、体温との温度差はなんと-6.6℃！
厚さ約6mmのぷにぷにのやわらかゲルでぴったりフィットして、着けてすぐヒンヤリ気持ちいい！
・首の後ろは広い範囲に冷やす！
首の後ろ部分は約10cmの長めのデザインで接触面が広く、効率よく冷たさを感じることができます。
・スナップボタンで着脱簡単
くるっと巻いて、スナップボタンで留めるだけの簡単仕様。
・大人も子供もピッタリフィット！様々なシーンで大活躍♪
フリーサイズのやわらかゲルで女性にも男性にも子供でもご使用いただけます！
アウトドアやガーデニング、スポーツなど、様々な場面で大活躍！いつでも快適にご使用いただけます。
「エコクール ゲルネックバンド」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
材質：本体生地：ナイロン・ポリウレタン
中材：ゲル
カラー：グレー
適応サイズ：首まわり約42cmまで
価格：1,408円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など
「エコクール ゲルネックバンド」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
材質：本体生地：ナイロン・ポリウレタン
中材：ゲル
カラー：ネイビー
適応サイズ：首まわり約42cmまで
価格：1,408円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など