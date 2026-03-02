カンタン3STEP！濡らして、絞って、振るだけ。「COOLウォーターマント」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、強い日差しと暑さが気になる季節に、水に濡らして絞り、軽く振るだけで冷たくなるフード付きのマント「COOLウォーターマント」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19249

気化冷却でひんやり感が続く！紫外線・暑さ対策がこれ一枚。

水分が蒸発する際に周囲の熱を奪う「気化冷却」の仕組みを採用。着用すると肌に触れる部分がひんやりと心地よく、暑い日でも快適に過ごせます。ぬるく感じてきたら、再度濡らして振るだけで冷感がよみがえります。

UPF50+、UVカット率約99％以上で、日差し対策も同時にカバー。気化冷却・接触冷感・吸水速乾・抗菌加工を施した生地を使用しており、スポーツ観戦や野外フェス、海やプール、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

持ち運びやすく、使い方も簡単。

スナップボタン付きで着脱もスムーズ。付属の袋はそのまま収納ポーチとして使え、カラビナ付きなのでバッグやリュックに取り付けて持ち運べます。

子供から大人まで使いやすいサイズ感で、上半身をすっぽりクールに。

暑い日の「ちょっと涼みたい」を、もっと手軽に。

夏の遊びやお出かけを快適に楽しんでみてはいかがでしょうか？

【商品情報】

COOLウォーターマント

価格：2,178円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19237

販売先：全国の専門店、バラエティショップなど

