日差しを忘れる、夏のレイヤードUVケア 「Sun Block LAB BEAUTY」から2アイテム新登場！3月2日（月）より発売

写真拡大 (全20枚)

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、強い日差しも、暑さも、もう我慢しない“Sun Block LAB BEAUTY”から、“着る感覚で取り入れられる”新作UVアイテム「サンブロックラボビューティアームカバー」「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」を2026年3月2日（月）より全国発売します。




https://www.cogit.co.jp/news/19347


洋服感覚で着こなせる「サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー」



全長約65cmのロング丈で、二の腕までしっかりガード。アームカバーのイメージをくつがえす、シャーリングデザイン×リブ素材のアームカバーです。凸凹のある生地が肌に張り付きにくく、サラッとしたつけ心地で真夏も快適。全長約65cmロング丈。親指と小指を通す仕様で、二の腕から手の甲までしっかりカバーしながら、ゴム入りでずれにくくフィットします。


ブラックとベージュの2色展開で、シンプルコーデにもきれいめスタイルにも合わせやすい一枚です。


羽織って、巻いて、2WAYで活躍「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」



さっと羽織るだけでUV対策ができる、ボレロタイプのUVカーディガン。


ゆとりのあるシルエットで動きやすく、袖口はリブ仕様ですっきりとした印象に。さらに、首に巻けばストールとしても使える2WAY仕様で、冷房対策や持ち歩きにも便利です。


生地には、東レグループの接触冷感糸「Coolhouse」を仕様。触れた瞬間ひんやりとした心地よさで、暑い日のお出かけも快適にサポートします。


夏のUVケアを、もっと自由に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アームカバーで“部分ケア”、ボレロカーデで“さっと全体ケア”。


シーンやスタイルに合わせて選べる2アイテムで、この夏のUV対策をもっと軽やかに。




日差しを忘れるUVケアを、ファッションの一部として。


Sun Block LAB BEAUTYで、毎日の外出を心地よくアップデートしませんか？


【商品情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【NEW】サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー　ベージュ/ブラック


ベージュ：UVカット率（約）92%×COOL


ブラック：UVカット率（約）97%×COOL


価格：1,980円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19327






【NEW】サンブロックラボビューティUVボレロカーデ　グレージュ/アイスグレー/ブラック


アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL


グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL


ブラック：UVカット率（約）99%×COOL


価格：2,750円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19337







サンブロックラボビューティフェイス＆ネックガード　ブラック/グレージュ


ブラック：UVカット率（約）99%×COOL


グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL


価格：1,650円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/11551







サンブロックラボビューティリブレイヤードアームカバー　ダークグレー/モカグレー


UVカット率（約）98%×COOL


価格：1,980円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13601






サンブロックラボビューティリップルアームカバー　ブラック/アイボリー


ブラック：UVカット率（約）98%×COOL


アイボリー：UVカット率（約）94%×COOL


価格：1,980円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19632







サンブロックラボビューティクールメッシュ指ぬきグローブ　ブラック/グレー


ブラック：UVカット率（約）99%×COOL


グレー：UVカット率（約）98%×COOL


価格：1,760円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13590







サンブロックラボビューティ2WAYケープストール　ブラック/グレージュ/アイスグレー


ブラック：UVカット率（約）99%×COOL


グレージュ・アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL


価格：2,750円（税込）


商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13577






販売先：全国のバラエティショップ・専門店など



▼コジット公式インスタグラムやっています


▶＠official_cogit


https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==


▶＠cicamethod


https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==


▶＠hadamethod


https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



【お問い合わせ先】


会社名：株式会社コジット


所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20


担当者：向川


e-mail：press@cogit.co.jp