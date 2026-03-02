日差しを忘れる、夏のレイヤードUVケア 「Sun Block LAB BEAUTY」から2アイテム新登場！3月2日（月）より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、強い日差しも、暑さも、もう我慢しない“Sun Block LAB BEAUTY”から、“着る感覚で取り入れられる”新作UVアイテム「サンブロックラボビューティアームカバー」「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19347

洋服感覚で着こなせる「サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー」

全長約65cmのロング丈で、二の腕までしっかりガード。アームカバーのイメージをくつがえす、シャーリングデザイン×リブ素材のアームカバーです。凸凹のある生地が肌に張り付きにくく、サラッとしたつけ心地で真夏も快適。全長約65cmロング丈。親指と小指を通す仕様で、二の腕から手の甲までしっかりカバーしながら、ゴム入りでずれにくくフィットします。

ブラックとベージュの2色展開で、シンプルコーデにもきれいめスタイルにも合わせやすい一枚です。

羽織って、巻いて、2WAYで活躍「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」

さっと羽織るだけでUV対策ができる、ボレロタイプのUVカーディガン。

ゆとりのあるシルエットで動きやすく、袖口はリブ仕様ですっきりとした印象に。さらに、首に巻けばストールとしても使える2WAY仕様で、冷房対策や持ち歩きにも便利です。

生地には、東レグループの接触冷感糸「Coolhouse」を仕様。触れた瞬間ひんやりとした心地よさで、暑い日のお出かけも快適にサポートします。

夏のUVケアを、もっと自由に

アームカバーで“部分ケア”、ボレロカーデで“さっと全体ケア”。

シーンやスタイルに合わせて選べる2アイテムで、この夏のUV対策をもっと軽やかに。

日差しを忘れるUVケアを、ファッションの一部として。

Sun Block LAB BEAUTYで、毎日の外出を心地よくアップデートしませんか？

【商品情報】

【NEW】サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー ベージュ/ブラック

ベージュ：UVカット率（約）92%×COOL

ブラック：UVカット率（約）97%×COOL

価格：1,980円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19327

【NEW】サンブロックラボビューティUVボレロカーデ グレージュ/アイスグレー/ブラック

アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL

グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL

ブラック：UVカット率（約）99%×COOL

価格：2,750円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19337

サンブロックラボビューティフェイス＆ネックガード ブラック/グレージュ

ブラック：UVカット率（約）99%×COOL

グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL

価格：1,650円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/11551

サンブロックラボビューティリブレイヤードアームカバー ダークグレー/モカグレー

UVカット率（約）98%×COOL

価格：1,980円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13601

サンブロックラボビューティリップルアームカバー ブラック/アイボリー

ブラック：UVカット率（約）98%×COOL

アイボリー：UVカット率（約）94%×COOL

価格：1,980円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19632

サンブロックラボビューティクールメッシュ指ぬきグローブ ブラック/グレー

ブラック：UVカット率（約）99%×COOL

グレー：UVカット率（約）98%×COOL

価格：1,760円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13590

サンブロックラボビューティ2WAYケープストール ブラック/グレージュ/アイスグレー

ブラック：UVカット率（約）99%×COOL

グレージュ・アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL

価格：2,750円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13577



販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp