日差しを忘れる、夏のレイヤードUVケア 「Sun Block LAB BEAUTY」から2アイテム新登場！3月2日（月）より発売
株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、強い日差しも、暑さも、もう我慢しない“Sun Block LAB BEAUTY”から、“着る感覚で取り入れられる”新作UVアイテム「サンブロックラボビューティアームカバー」「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」を2026年3月2日（月）より全国発売します。
https://www.cogit.co.jp/news/19347
洋服感覚で着こなせる「サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー」
全長約65cmのロング丈で、二の腕までしっかりガード。アームカバーのイメージをくつがえす、シャーリングデザイン×リブ素材のアームカバーです。凸凹のある生地が肌に張り付きにくく、サラッとしたつけ心地で真夏も快適。全長約65cmロング丈。親指と小指を通す仕様で、二の腕から手の甲までしっかりカバーしながら、ゴム入りでずれにくくフィットします。
ブラックとベージュの2色展開で、シンプルコーデにもきれいめスタイルにも合わせやすい一枚です。
羽織って、巻いて、2WAYで活躍「サンブロックラボビューティUVボレロカーデ」
さっと羽織るだけでUV対策ができる、ボレロタイプのUVカーディガン。
ゆとりのあるシルエットで動きやすく、袖口はリブ仕様ですっきりとした印象に。さらに、首に巻けばストールとしても使える2WAY仕様で、冷房対策や持ち歩きにも便利です。
生地には、東レグループの接触冷感糸「Coolhouse」を仕様。触れた瞬間ひんやりとした心地よさで、暑い日のお出かけも快適にサポートします。
夏のUVケアを、もっと自由に
アームカバーで“部分ケア”、ボレロカーデで“さっと全体ケア”。
シーンやスタイルに合わせて選べる2アイテムで、この夏のUV対策をもっと軽やかに。
日差しを忘れるUVケアを、ファッションの一部として。
Sun Block LAB BEAUTYで、毎日の外出を心地よくアップデートしませんか？
【商品情報】
【NEW】サンブロックラボビューティシャーリングアームカバー ベージュ/ブラック
ベージュ：UVカット率（約）92%×COOL
ブラック：UVカット率（約）97%×COOL
価格：1,980円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19327
【NEW】サンブロックラボビューティUVボレロカーデ グレージュ/アイスグレー/ブラック
アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL
グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL
ブラック：UVカット率（約）99%×COOL
価格：2,750円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19337
サンブロックラボビューティフェイス＆ネックガード ブラック/グレージュ
ブラック：UVカット率（約）99%×COOL
グレージュ：UVカット率（約）98%×COOL
価格：1,650円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/11551
サンブロックラボビューティリブレイヤードアームカバー ダークグレー/モカグレー
UVカット率（約）98%×COOL
価格：1,980円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13601
サンブロックラボビューティリップルアームカバー ブラック/アイボリー
ブラック：UVカット率（約）98%×COOL
アイボリー：UVカット率（約）94%×COOL
価格：1,980円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19632
サンブロックラボビューティクールメッシュ指ぬきグローブ ブラック/グレー
ブラック：UVカット率（約）99%×COOL
グレー：UVカット率（約）98%×COOL
価格：1,760円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13590
サンブロックラボビューティ2WAYケープストール ブラック/グレージュ/アイスグレー
ブラック：UVカット率（約）99%×COOL
グレージュ・アイスグレー：UVカット率（約）98%×COOL
価格：2,750円（税込）
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13577
販売先：全国のバラエティショップ・専門店など
【お問い合わせ先】
会社名：株式会社コジット
所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20
担当者：向川
e-mail：press@cogit.co.jp