ちぎって、拭いて、すっきり。「マイクロファイバーお掃除ちぎロール」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、ロールから必要な分だけちぎって使える、使い捨てタイプのお掃除クロス「マイクロファイバーお掃除ちぎロール」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19198

「ちょっと拭きたい」その瞬間に、サッと使える。

やわらかなマイクロファイバー素材が、油汚れ・水垢・ホコリをやさしくキャッチ。

1枚ずつカットできるロールタイプで、使いたい分だけ無駄なく使用。1ロール80回分で、1枚は約7×10cmのコンパクトサイズ。狭いすき間や角、ピンポイントで拭きたい場所にぴったりです。

広い面積を掃除したい時は、2～3枚まとめてカットすればOK！

水だけでも汚れをスッと拭き取り！

乾いたままでも、水を含ませても使えるのがうれしいポイント。キッチンまわりの油汚れや蛇口の水垢、お風呂のサッシ、レンジフードはもちろん、メガネやスマホ画面、靴磨きなど、気になるところをサッとひと拭き！

汚れたらそのまま捨てられる使い捨てタイプ。クロスを使う手間がなく、いつでも清潔に使えます。箱の側面には切り取り口付きで、最後まで使いやすい設計です。

「今日はここだけ」「今すぐ拭きたい」そんな小さなお掃除の積み重ねを、もっと気軽に。

【商品情報】

マイクロファイバーお掃除ちぎロール

価格：990円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19188

販売先：全国のホームセンター・専門店など

